¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á!?¡ÙÂè3ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¡¡¤¦¤¿¤²¤¬F/ACE¥á¥ó¥Ðー¤Î¾×·âÅª¤Ê»Ñ¤òÌÜ·â¤¹¤ë
¡¡TOKYO MX¡¢BS11¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á!?¡Ù¤ÎÂè3ÏÃ¡Ö¥Æ¥á¥§¡¢¤ä¤Ù¥§¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ê¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦ÌÚ²¼¤¦¤¿¤²¤¬¥Ï¥¦¥¹¥ー¥Ô¥ó¥°¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç¡¢¿ä¤·¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦F/ACE¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤ÎÊ¡¸¶Â¿Ê¹¤¯¤ó¤Î²È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¿ä¤·³è¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï175ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡Ê¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒ´Þ¤à¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2023¡×¤Ç¥ª¥ó¥ÊÊÔÂè9°Ì¡¢¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ 2023¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡F/ACE ¤Î¥»¥¯¥·ー¡õ¥ï¥¤¥ë¥ÉÃ´Åö¡¦Â¿Ê¹¤È¡¢´°àú²¦»Ò¡¦ºä¸ýºùÍø¤ÎÃçÎÉ¤·Æ°²è¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¦¤¿¤²¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éF/ACE¥á¥ó¥Ðー¤Î¾×·âÅª¤Ê»Ñ¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢F/ACE ¤Î¥»¥ó¥¿ーºÆÁªÈ´´ë²è¤â¥¹¥¿ー¥È¡£²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¦¤¿¤²¤Ï¡¢Í§Ã£¤Îè½»Ò¡¢·ëºÚ¤È¶¦¤Ë¡¢ÉÔÆ°¤Î¥»¥ó¥¿ーÂ¿Ê¹¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¸ÇÂÃ¤ò°û¤ó¤Ç¸«¼é¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹Îý½¬¤Î¹ç´Ö¤ÎF/ACE¥á¥ó¥Ðー¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢²¿¤«¤Ë¶ÃØ³¤¹¤ë¤¦¤¿¤²¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë