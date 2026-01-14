¡ÚÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Û1·î20Æüº¢¤«¤éÁ´¹ñÅª¤Ë¡È10Ç¯¤Ë1ÅÙ¡ÉÄøÅÙ¤Î¡ÖÄã²¹¡×¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÂçÀã¡×¤Î¤ª¤½¤ì¡¡ÌÔÎõ´¨ÇÈºÆÍè¤«¡Ä¡Úµ¤¾ÝÄ£¡Û
µ¤¾ÝÄ£¤Ï13Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Öµ¤²¹¡×¤È¡Ö¹ßÀã¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î20Æüº¢¤«¤éÁ´¹ñÅª¤Ë10Ç¯¤Ë1ÅÙÄøÅÙ¤ÎÄã²¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹ßÀã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âº£·î20Æüº¢¤«¤éÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÃø¤·¤¤ÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ú²èÁü①¡Û¡£
Í½ÁÛ¤Ë¤Ï¥Ö¥ìÉý¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£¶¡î°Ê²¼
ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ³¤Â¦¡¡£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£±£´£´¡ó°Ê¾å
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
ÃÕÆâ¡¡£²£²¥»¥ó¥Á
°°Àî¡¡£±£¸¥»¥ó¥Á
±©ËÚ¡¡£²£µ¥»¥ó¥Á
Î±Ë¨¡¡£²£¶¥»¥ó¥Á
»¥ËÚ¡¡£²£³¥»¥ó¥Á
´ä¸«Âô¡¡£²£·¥»¥ó¥Á
¾®Ã®¡¡£²£´¥»¥ó¥Á
¶æÃÎ°Â¡¡£³£·¥»¥ó¥Á
¼÷ÅÔ¡¡£²£´¥»¥ó¥Á
¹¾º¹¡¡£±£³¥»¥ó¥Á
ÅìËÌÃÏÊý¡¡
£±·î£²£°Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£°¡î°Ê²¼
ÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¡¡£±·î£²£°Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£±£µ£·¡ó°Ê¾å
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
¸Þ½êÀî¸¶¡¡£³£°¥»¥ó¥Á
ÀÄ¿¹¡¡£³£±¥»¥ó¥Á
¹°Á°¡¡£³£µ¥»¥ó¥Á
»À¥±Åò¡¡£·£³¥»¥ó¥Á
ÂëÁã¡¡£²£¹¥»¥ó¥Á
½©ÅÄ¡¡£±£·¥»¥ó¥Á
²£¼ê¡¡£´£´¥»¥ó¥Á
ÌðÅç¡¡£³£¸¥»¥ó¥Á
¼òÅÄ¡¡£±£µ¥»¥ó¥Á
¿·¾±¡¡£³£¸¥»¥ó¥Á
»³·Á¡¡£±£¶¥»¥ó¥Á
ÊÆÂô¡¡£´£²¥»¥ó¥Á
¼ã¾¾¡¡£±£¸¥»¥ó¥Á
Âþ¸«¡¡£¶£²¥»¥ó¥Á
¤à¤Ä¡¡£²£±¥»¥ó¥Á
½½ÏÂÅÄ¡¡£²£°¥»¥ó¥Á
À¹²¬¡¡£±£°¥»¥ó¥Á
ÅòÅÄ¡¡£µ£±¥»¥ó¥Á
ËÌ¾å¡¡£±£¹¥»¥ó¥Á
ÀîÅÏ¡¡£²£³¥»¥ó¥Á
¸ÅÀî¡¡£±£³¥»¥ó¥Á
¿·Àî¡¡£²£²¥»¥ó¥Á
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£±¡¥£¹¡î°Ê²¼
Ä¹Ìî¸©ËÌÉô¡¦·²ÇÏ¸©ËÌÉô¡¡£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£±£·£³¡ó°Ê¾å
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
Æ£¸¶¡¡£µ£´¥»¥ó¥Á
¤ß¤Ê¤«¤ß¡¡£´£·¥»¥ó¥Á
ÁðÄÅ¡¡£²£¹¥»¥ó¥Á
ÌîÂô²¹Àô¡¡£µ£¹¥»¥ó¥Á
¿®Ç»Ä®¡¡£³£¸¥»¥ó¥Á
ÈÓ»³¡¡£´£¹¥»¥ó¥Á
¾®Ã«¡¡£´£·¥»¥ó¥Á
ÇòÇÏ¡¡£³£¶¥»¥ó¥Á
Ä¹Ìî¡¡£±£°¥»¥ó¥Á
ÂçÄ®¡¡£²£¸¥»¥ó¥Á
ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¡
£±·î£²£°Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£°¡î°Ê²¼
ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¡£±·î£²£°Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£²£±£²¡ó°Ê¾å
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
ÁêÀî¡¡£µ¥»¥ó¥Á
¿·³ã¡¡£±£²¥»¥ó¥Á
ÄÅÀî¡¡£´£³¥»¥ó¥Á
Ä¹²¬¡¡£³£´¥»¥ó¥Á
¼éÌç¡¡£¶£´¥»¥ó¥Á
¹âÅÄ¡¡£³£°¥»¥ó¥Á
´Ø»³¡¡£¶£±¥»¥ó¥Á
ÄÅÆî¡¡£¶£¹¥»¥ó¥Á
ÉúÌÚ¡¡£±£¹¥»¥ó¥Á
ÉÙ»³¡¡£±£¹¥»¥ó¥Á
Å×ÇÈ¡¡£²£¹¥»¥ó¥Á
ÃöÃ«¡¡£´£³¥»¥ó¥Á
ÎØÅç¡¡£±£°¥»¥ó¥Á
¼·Èø¡¡£±£´¥»¥ó¥Á
¶âÂô¡¡£±£²¥»¥ó¥Á
Çò»³²ÏÆâ¡¡£³£·¥»¥ó¥Á
Ê¡°æ¡¡£±£µ¥»¥ó¥Á
¶åÆ¬Îµ¡¡£´£¶¥»¥ó¥Á
ÆØ²ì¡¡£¹¥»¥ó¥Á
¾®ÉÍ¡¡£±£²¥»¥ó¥Á
Åì³¤ÃÏÊý¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£±¡¥£¸¡î°Ê²¼
´ôÉì¸©»³´ÖÉô¡¡£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£±£¹£³¡ó°Ê¾å
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
ÇòÀî¡¡£µ£·¥»¥ó¥Á
¹â»³¡¡£±£¸¥»¥ó¥Á
Ä¹Âì¡¡£³£¸¥»¥ó¥Á
¶áµ¦ÃÏÊý¡¡
£±·î£²£°Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£±¡¥£¹¡î°Ê²¼
¶áµ¦ÆüËÜ³¤Â¦¡¡£±·î£²£°Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£²£µ£²¡ó°Ê¾å
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
Ìø¥±À¥¡¡£³£²¥»¥ó¥Á
º£ÄÅ¡¡£±£¸¥»¥ó¥Á
É§º¬¡¡£·¥»¥ó¥Á
Êö»³¡¡£±£·¥»¥ó¥Á
ÉñÄá¡¡£±£°¥»¥ó¥Á
¹á½»¡¡£±£µ¥»¥ó¥Á
Ë²¬¡¡£±£µ¥»¥ó¥Á
ÏÂÅÄ»³¡¡£±£±¥»¥ó¥Á
Ãæ¹ñÃÏÊý¡¡
£±·î£²£°Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£±¡î°Ê²¼
»³±¢¡¡£±·î£²£°Æüº¢¤«¤é¡¡ÂçÀã
ÂçÀã¤Î´ð½à¡§£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡£²£µ£³¡ó°Ê¾å
¡ã»²¹Í¡ä
¤³¤Î´ü´Ö¤Î¼ç¤ÊÃÏÅÀ¤Î£µÆü´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏÅÀ¡¡Ê¿Ç¯ÃÍ
À¾¶¿¡¡£·¥»¥ó¥Á
¾¾¹¾¡¡£µ¥»¥ó¥Á
²£ÅÄ¡¡£²£·¥»¥ó¥Á
ÀÖÌ¾¡¡£³£²¥»¥ó¥Á
¿ðÊæ¡¡£²£°¥»¥ó¥Á
Ìï±É¡¡£±£·¥»¥ó¥Á
¶¡¡£¶¥»¥ó¥Á
ÊÆ»Ò¡¡£¸¥»¥ó¥Á
ÁÒµÈ¡¡£¹¥»¥ó¥Á
Ä»¼è¡¡£¹¥»¥ó¥Á
Âç»³¡¡£´£·¥»¥ó¥Á
ÃÒÆ¬¡¡£²£°¥»¥ó¥Á
¾åÄ¹ÅÄ¡¡£³£´¥»¥ó¥Á
Àé²°¡¡£²£µ¥»¥ó¥Á
ÄÅ»³¡¡£´¥»¥ó¥Á
¹âÌî¡¡£³£·¥»¥ó¥Á
È¬È¨¡¡£³£¶¥»¥ó¥Á
ÂçÄ«¡¡£²£³¥»¥ó¥Á
»Í¹ñÃÏÊý¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£²¡î°Ê²¼
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ë¡¡
£±·î£²£°Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£¶¡î°Ê²¼
¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£µ¡î°Ê²¼
²ÆìÃÏÊý¡¡
£±·î£²£±Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹
¤«¤Ê¤ê¤ÎÄã²¹¤Î´ð½à¡§£µÆü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡－£²¡¥£²¡î°Ê²¼