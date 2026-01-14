¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤ä¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¤â½ËÊ¡¡ª¡¡À®¿Í¤ÎÆü¡¢X¤Ë¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡É¥¤¥é¥¹¥ÈÂ³¡¹
¡¡1·î12Æü¡¢¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¡£º£Ç¯¤âX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¿·À®¿Í¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¦Ì¡²è²È¤äºîÉÊ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Â³¡¹¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·²Ú¤ä¤¤¤À¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¸¤Ìëºµ¡Ù»¦À¸´Ý¤ä¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¡Ù¸ç¶õ¤âÀ®¿Í¤ÎÆü¤ò¤ª½Ë¤¤¡ª
¡¡ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ì¡²è²È¡¦¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤ÎX¡Ê@rumicworld1010¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëÀ®¿Í¤ÎÆü¥¤¥é¥¹¥È¡£º£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¡Ø¸¤Ìëºµ¡Ù¤Î»¦À¸´Ý¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÀÖ¤¤ÇØ·Ê¤Ë±Ç¤¨¤ë¥¯ー¥ë¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¡¢¸ª¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÎÌÓÈé¤Ï¡¢¤É¤³¤«¿¶Âµ¤Î¥·¥çー¥ë¤Î¤è¤¦¡£ºòÇ¯¤è¤ê¤â¾¯¤·¤À¤±¤³¤Á¤é¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ê¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¡Ö¥É¥¥Ã¡×¤È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬»¦À¸´Ý¤À¡£
¡¡¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦Ëö¼¡Í³µª¤â¡¢¼«¿È¤ÎX¡Ê@yuyu2000_0908¡Ë¤ÇÀ®¿Í¤ÎÆü¤ò¤ª½Ë¤¤¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°½À¥ÀéÁá¡¢ÌÊÃ«¿·¡¢¿¿ÅçÂÀ°ì¤ÎÍÄ¤¤º¢¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤À¡£¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¤ÏÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é18Ç¯¡ª¡ª¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ä¾É®¥á¥Ã¥»ー¥¸¤«¤é¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¿·À®¿Í¤ÈºîÉÊ¤ÎÎò»Ë¤¬Æ±¤¸»þ´Ö¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡ª¿·À®¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤âÅº¤¨¤é¤ì¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Þ¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¾¯Ç¯¥¢¥·¥Ù¡Ù¤Î¿¹²¼ÍµÈþ¤ÏX¡Ê@Morishita_oop¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥·¥Ù¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥¤¥ä～´¨¤¤¤Í¤§¡×¤ÈÏÃ¤¹2¿Í¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢¿¶Âµ»Ñ¤Î¿·À®¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼Ì¿¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë»Ñ¤â¡£Ä¾É®¤Î¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤½¤Î¾ì¤Ëº®¤¶¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤°ìËç¤À¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¸ø¼°X¡Ê@anime_dandadan¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¥¿ー¥Ü¥Ð¥Ð¥¢¤Î¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¿ー¥Ü¥Ð¥Ð¥¢¤Îº£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¡©¡×¥·¥êー¥º¤é¤·¤¯¡¢¡Ö½ËÀ®¿Í¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤¦¤Á¤ï¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥¦¥¤¥ó¥¯¡£À®¿Í¤ÎÆü¤â¤·¤Ã¤«¤êÀµ²ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¥¿ー¥Ü¥Ð¥Ð¥¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Â¹¸ç¶õ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¡Ê@DB_official_jp¡Ë¡£¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤À¤í¡ª¡©¥ª¥é¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ç¶õ¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¾®¤µ¤¤¸ç¶õ¡£¡Ö¸ç¶õ¤â¡¢¿·À®¿Í¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¸ç¶õ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÌ´Ãæ¤ÇÆÉ¤ó¤À¸ç¶õ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤È½Å¤Í¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é18Ç¯¡£Âç¿Í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤ÎÆü¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿Ì¡²è¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë――¡£À®¿Í¤ÎÆü¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¹Í¤¨¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¡²è¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á·ëÍýÇµ¡Ë