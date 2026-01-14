PEACH JOHN¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPhilly chocolate¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¡ª
PEACH JOHN¡Ê¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¡Ë¤Ï1·î14Æü¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´¶³Ð¤Î¥®¥Õ¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢º¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¡ÖPhilly chocolate¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥í¡¼¥º¤ä¥í¥´¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢3·¿¡¢»¨²ß2·¿¤Î·×5·¿¤òÅ¸³«¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡þ¡ÖPhilly chocolate¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Philly chocolate Concept
¡Ö¤È¤¤á¤¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÍÎÉþ¤ä¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¤ß¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Î¤È¤¤á¤¡£
¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê½Ö´Ö¤ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤·¤ÆÂ£¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ë¤¤¤ä¤ªÎé¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´¶³Ð¤Î¡×¥®¥Õ¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¡¢Philly¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://philly-choco.com/
¢£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡þ1¡¥È©Â¦µ¯ÌÓ¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥Æ¥ó¥·¥ã¥Ä¥Ñ¥¸¥ã¥Þ
¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥í¡¼¥º¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿È©Â¦µ¯ÌÓ¥µ¥Æ¥ó¥·¥ã¥Ä¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡£È©Â¦¤Ïµ¯ÌÓ²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢È©¤Ë¿¨¤ì¤¿ºÝ¤Î¥Ò¥ä¤Ã¤È´¶¤¬¾¯¤Ê¤¤Í¥¤·¤¤Ãå¿´ÃÏ¡£
ÂèÆó¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤ÏPhilly chocolate¤Î¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Öcat bon bon chocolat¡×¤ÎÇ¤Î´é¤òÌÏ¤Ã¤¿¥Ü¥¿¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î ¡ÈPhilly Loves chocolate¡É ¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥í¥´»É¤·¤å¤¦¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡þ2¡¥¥á¥ó¥ºÈ©Â¦µ¯ÌÓ¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥Æ¥ó¥·¥ã¥Ä¥Ñ¥¸¥ã¥Þ
¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥í¡¼¥º¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥á¥ó¥º¥µ¥¤¥º¤ÎÈ©Â¦µ¯ÌÓ¥µ¥Æ¥ó¥·¥ã¥Ä¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡£È©Â¦¤Ïµ¯ÌÓ²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢È©¤Ë¿¨¤ì¤¿ºÝ¤Î¥Ò¥ä¤Ã¤È´¶¤¬¾¯¤Ê¤¤Í¥¤·¤¤Ãå¿´ÃÏ¡£
¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î ¡ÈLOVE¡É ¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥í¥´»É¤·¤å¤¦¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡ÖÈ©Â¦µ¯ÌÓ¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥Æ¥ó¥·¥ã¥Ä¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡×¤ä¡ÖÈ©Â¦µ¯ÌÓ¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥Æ¥ó¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤È¤Î¥Ú¥¢¥³¡¼¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡þ3¡¥È©Â¦µ¯ÌÓ¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥Æ¥ó¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹
¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥í¡¼¥º¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¿¥¤¥×¤ÎÈ©Â¦µ¯ÌÓ¥µ¥Æ¥ó¥·¥ã¥Ä¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡£È©Â¦¤Ïµ¯ÌÓ²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢È©¤Ë¿¨¤ì¤¿ºÝ¤Î¥Ò¥ä¤Ã¤È´¶¤¬¾¯¤Ê¤¤Í¥¤·¤¤Ãå¿´ÃÏ¡£
ÂèÆó¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤ÏPhilly chocolate¤Î¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Öcat bon bon chocolat¡×¤ÎÇ¤Î´é¤òÌÏ¤Ã¤¿¥Ü¥¿¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¤Î¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï ¡ÈPhilly Loves chocolate¡É¡¢¡Ö¥°¥ì¡¼¡×¤Ë¤Ï ¡ÈLOVE¡É ¤Î»É繡Æþ¤ê¡£
¡þ4¡¥¥µ¥Æ¥ó¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É
¸å¤íÂ¦¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡£Á°Â¦¤Ë¤ÏPhilly chocolate¤Î¾¦ÉÊÈ¢¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¡¼¥È·¿¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¡£¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤¤ë2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¡þ5¡¥¥µ¥Æ¥ó¥Ï¡¼¥È¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ý¡¼¥Á
´Å¤¯¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ý¡¼¥Á¡£Î©ÂÎ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢C70¥µ¥¤¥º¤Î¥Ö¥é¤¬Ìó2Ëç¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£Philly chocolate¤Î¾¦ÉÊÈ¢¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¡¼¥È·¿¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¡£Î¹¹Ô¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£È¯Çä³µÍ×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î14Æü
¡¦¡ÖÈ©Â¦µ¯ÌÓ¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥Æ¥ó¥·¥ã¥Ä¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡×
²Á³Ê¡§6,480±ß
¥µ¥¤¥º¡§¥ï¥ó¥µ¥¤¥º
¥«¥é¡¼¡§¥Ô¥ó¥¯
¡¦¡Ö¥á¥ó¥ºÈ©Â¦µ¯ÌÓ¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥Æ¥ó¥·¥ã¥Ä¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡×
²Á³Ê¡§6,980±ß
¥µ¥¤¥º¡§¥ï¥ó¥µ¥¤¥º
¥«¥é¡¼¡§¥°¥ì¡¼
¡¦¡ÖÈ©Â¦µ¯ÌÓ¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥Æ¥ó¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×
²Á³Ê¡§5,980±ß
¥µ¥¤¥º¡§¥ï¥ó¥µ¥¤¥º
¥«¥é¡¼¡§¥Ô¥ó¥¯¡¢¥°¥ì¡¼
¡¦¡Ö¥µ¥Æ¥ó¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡×
²Á³Ê¡§1,980±ß
¥µ¥¤¥º¡§¥ï¥ó¥µ¥¤¥º
¥«¥é¡¼¡§¥Ô¥ó¥¯¡¢¥°¥ì¡¼
¡¦¡Ö¥µ¥Æ¥ó¥Ï¡¼¥È¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ý¡¼¥Á¡×
²Á³Ê¡§3,300±ß
¥µ¥¤¥º¡§¥ï¥ó¥µ¥¤¥º
¥«¥é¡¼¡§¥Ô¥ó¥¯
¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.peachjohn.co.jp/information/detail/phillychocolate
Philly chocolate x PEACH JOHN
ÈÎÏ©¡§
¡¦PEACH JOHN¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¡https://www.peachjohn.co.jp/shop/
¡¦Á´¹ñ¤ÎPEACH JOHN* ¡¿SALON by PEACH JOHN¶äºÂÅ¹
*¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¡¦PJ BASICÅ¹¤ò¤Î¤¾¤¯
Å¹ÊÞ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë