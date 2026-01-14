¥Þ¥º¥¤¡Ä¡Ä¡£¼ÒÆâ¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬Æ±Î½¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï¡ÚÆ§¤ó¤À¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤·¤¿¤ê #28¡Û
ËèÆü»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¥Ð¥ê¥¥ã¥ê½÷À¡¦²ÂÈÁ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÃËÀ¤È°û¤ß¤Ê¤¬¤éµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÏÃ¤¹¤³¤È¡£¤½¤ó¤Êµ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤¤¤¤Í§¤À¤Á´Ø·¸¤À¤Ã¤¿Æó¿Í¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
Æ¸´é»°½½Ï©¥¯¥ºÃË¡ß¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¥¢¥é¥µ¡¼OL¤Î¡¢Âç¿Í¤Î¥Ð¥°¤Ã¤¿µ÷Î¥´¶¥é¥Ö¡Ê¡©¡Ë¥³¥á¥Ç¥£¡ØÆ§¤ó¤À¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤·¤¿¤ê¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÁ´29²ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
½µËö¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬¡¢Æ±Î½¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£¥Ç¡¼¥ÈÁê¼ê¤Ï¼ÒÆâ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Í·¤Ó¿Í¤Ç¡¢°ìÅÙ¤À¤±Ìë¤ò²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ä¤ä¤³¤·¤¤´Ø·¸¤Ç¡Ä¡Ä¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤²ÂÈÁ¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊÌ¡²è¡§¡ØÆ§¤ó¤À¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤·¤¿¤ê¡Ù°í²°¤¹¤ßÃø¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¿¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥¦¡¼¥Þ¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ØÆ§¤ó¤À¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤·¤¿¤ê¡Ù°í²°¤¹¤ß¡ÊKADOKAWA¡Ë
ËèÆü»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤OL¡¦²ÂÈÁ¤ÎÍ£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÂÙ¡Ê¤¢¤¤é¡Ë¤È¤¤¤¦ÃË¤È¤ª¼ò¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÏÃ¤¹¤³¤È¡£»°½½Ï©¤ÇÆ¸´é¤ÊÂÙ¤À¤¬¡¢¼ò¡¦±ìÁð¡¦½÷Í·¤Ó¤â·ã¤·¤¯¥¯¥ºÍ×ÁÇ¤ÏËþºÜ¡£¤Ç¤â¡¢Í§¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤¢¤ÎÌë¡¢°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡£
Æ¸´é»°½½Ï©¥¯¥ºÃË¡ß¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¥¢¥é¥µ¡¼OL¤Î¡¢Âç¿Í¤Î¥Ð¥°¤Ã¤¿µ÷Î¥´¶¥é¥Ö¡Ê¡©¡Ë¥³¥á¥Ç¥£¡ª