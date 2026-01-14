¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÃíÌÜÉôÌç¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª ¡ÚBCN AWARD 2026 1·î19ÆüÈ¯É½¡Û
¡¡ËèÇ¯1·î¤ËBCN¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖBCN AWARD¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÀè½Ð¤·¡ª º£²ó¤Ï1·î19Æü¤ËÈ¯É½Í½Äê¤Î¡ÖBCN AWARD 2026¡×¤«¤é¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÃíÌÜÉôÌç¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖBCN AWARD¡×¤Ï¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸·×¤¹¤ë¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢³ÆÉôÌç¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇä¿ô1°Ì¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ò¾Î¤¨¤ëÀ©ÅÙ¡£ËèÇ¯1·î¤Ë¡¢Á°Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¤¤¯¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢ÉôÌç¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÉôÌç¤ÎÆó¤Ä¤ËÊ¬¤±¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÉôÌç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥Õ¥ÈÉôÌç¡×¤È¡ÖPC¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ÉôÌç¿ô¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢ÉôÌç90ÉôÌç¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÉôÌç15ÉôÌç¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢ÉôÌç¤ÇÁ°Ç¯¤«¤é¥È¥Ã¥×¤¬¸òÂå¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¹â¤¤ÉôÌç¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡×¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡Ê¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿¡Ë¡×¡ÖÁÐ´ã¶À¡×¡ÖAndroid¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡×¤Ê¤É¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÓÃæ·Ð²á¤Î½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡×¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬Á°Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢15Ç¯Ï¢Â³No.1³ÍÆÀ¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¹¡£1·î19Æü¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤Î¶¨ÎÏÈÎÇäÅ¹¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡ÊPC¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤Î¶¨ÎÏÈÎÇäÅ¹¡Ê2025Ç¯11·î¸½ºß¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥é¥¤¥¹¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¶Ì¸÷Æ²¡¢¥±¡¼¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥³¥¸¥Þ¡¢¥µ¡¼¥É¥¦¥§¡¼¥Ö¡¢¾å¿·ÅÅµ¡¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡¢¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¢ZOA¡¢¥Ê¥Ë¥ï¾¦²ñ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥Ô¡¼¥·¡¼¥Ç¥Ý¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢»°À±¥«¥á¥é¡¢¥à¥é¥¦¥Á¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢ÌÊÈ¾¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ê50²»½ç¡Ë¤Î20¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡×¤ä¡ÖÁÐ´ã¶À¡×¤Ï¥È¥Ã¥×¸òÂå¤«!?
