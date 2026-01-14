2025Ç¯¤ËÇä¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥ì¥³¡¼¥À¡¼TOP10¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤È¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬¼ó°ÌÁè¤¤
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯¤ÎÇ¯¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡ÊBD¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡Ë¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡AQUOS ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤
2B-C10GW1¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
2°Ì¡¡AQUOS ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤
2B-C20GW1¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
3°Ì¡¡Á´¼«Æ°DIGA
DMR-2X203¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
4°Ì¡¡Blu-ray DIGA
DMR-2W103¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
5°Ì¡¡Blu-ray DIGA
DMR-2W203¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
6°Ì¡¡4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÆâÂ¢DIGA
DMR-4T203¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
7°Ì¡¡4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÆâÂ¢DIGA
DMR-4TS204¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
8°Ì¡¡Á´¼«Æ°DIGA
DMR-2X303¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
9°Ì¡¡AQUOS 4K¥ì¥³¡¼¥À¡¼
4B-C20EW3¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
10°Ì¡¡AQUOS ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤
2B-C20GT1¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
¡¡25Ç¯¤ÎBD¥ì¥³¡¼¥À¡¼Çä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥×¡ÖAQUOS ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡Ê2B-C10GW1¡Ë¡×¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢2°Ì¤Ë¤Ï¡ÖAQUOS ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡Ê2B-C20GW1¡Ë¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¥ï¥ó¡¦¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¡¼¥×¤Î¡Ö2B-GW1¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢24Ç¯6·îÈ¯Çä¤Î2ÈÖÁÈÆ±»þÏ¿²èÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¡£¼ó°Ì¤Î2B-C10GW1¤ÏÅëºÜHDDÍÆÎÌ¤¬1TB¤ÈÈæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê¿¶ÑÃ±²Á¤¬Ìó4Ëü3400±ß¤ÈTOP10Æâ¤ÇºÇ¤â°Â²Á¤Ç¡¢¼êº¢¤µ¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥·¥ã¡¼¥×¤È¾å°Ì¤òÁè¤Ã¤¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢3°Ì¤«¤é8°Ì¤Þ¤Ç6À½ÉÊ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£Æ±¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¤¦¤ÁºÇ¹â°Ì¤Ç¤¢¤ë3°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ÏºÇÂç6¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ±»þÏ¿²è¤ËÂÐ±þ¤·¤¿µ¡¼ï¡ÖÁ´¼«Æ°DIGA¡ÊDMR-2X203¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥á¡¼¥«¡¼ÊÌ¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¥·¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬47.9¡ó¤ò³ÍÆÀ¡£2°Ì¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ë12.9¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ä¤±¡¢Ç¯´Ö¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25Ç¯¤ÎBD¥ì¥³¡¼¥À¡¼»Ô¾ì¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥·¥ã¡¼¥×¡¢¥½¥Ë¡¼¡¢TVS REGZA¤Î4¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Ë¡¼¤Ï9.6¡ó¡¢TVS REGZA¤Ï3.7¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Ê¸¡§äª ºÓÅÍ¡Ê¤«¤±¤¤ ¤µ¤¤¤È¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
