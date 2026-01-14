¡Ö¼«Ê¬¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×23ºÐÆüËÜ¿ÍMF¤¬¥É¥¤¥Ä¤ÇÌöÆ°Ãæ¡ª»Ø´ø´±¤ËÄ¾ÀÜÉ¾²Á¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ä¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢26Ç¯½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬16Àá¤Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SVÀï¤Ë£²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Áê¼ê¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢51Ê¬¤Ë¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯DF¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¨¥ë¥Õ¥¡¥É¥ê¤¬£²ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥×²¼¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£Áê¼ê¼éÈ÷¥é¥¤¥ó´Ö¤Ë¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡¢Ì£Êý¤«¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ï±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤ä¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ñ¥¹¤Ç¹¶·â¤ò¼¡¡¹¤Ë¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÌ£Êý¤È¤ÎÂ©¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£ËÜ¿Í¤â¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÆüº¢¤«¤é¸ý¤ò»À¤Ã¤Ñ¤¯¤·¤Æµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¾¯¤·¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ËÍ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÍ×°ø¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°È¾¤À¤±¤Ç¥·¥å¡¼¥È£³ËÜ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£µËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òµÏ¿¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÀË¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¤ÏÂ¸µ¤Ë¼ý¤á¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÃÖ¤Ä¾¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢±Ô¤¤¿¶¤ê¤ÇÅª³Î¤Ë¥ß¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¡¢¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¥´¡¼¥ëÏÈ¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¥¨¥´¥¤¥¹¥È¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤òµá¤á¤ë¤È¤³¤í¤â¤½¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¡¼È½ÃÇ¤È¤«¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Çµá¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï·è¤·¤ÆÆÀÅÀÎÏ¤¬¹â¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎCF¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤òÂç»ö¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¿ë¹Ô¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Áê¼ê¼éÈ÷¤Î¤º¤ì¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢ÊÑ²½¤ò»ý¤¿¤é¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¶¯½±¤Ç¤¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤Î¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥å¡¼¥¹¥¿¡¼´ÆÆÄ¤ËÄ¾ÀÜ°õ¾Ý¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤À¤è¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÂ¨Åú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ23ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ìÅÍß¤ÊÀ®Ä¹¤òµá¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀºÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤¬¡£¥·¥å¡¼¥È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤È¤³¤í¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¾¡Íø¤Ç¥ê¡¼¥°¾å°Ì¤Ø¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤òºî¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¸½ºß5°Ì¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½ÐÌÜÁ°¡£¥É¥¤¥Ä¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ø¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥Á¡¼¥à¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÃæÌîµÈÇ·È¼
