¡ØMETROCK2026¡ÙÂè1ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½¡ªSHISHAMO¤ÈÍ¥Î¤¤ÏÅìµþ¡¦ÂçºåÎ¾²ñ¾ì¤Ë½Ð±é

5·î16¡¦17Æü¤ËÅìµþ¡¢5·î30¡¦31Æü¤ËÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½Õ¤ÎÌî³°¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡ØMETROCK2026¡Ù¤ÎÂè1ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì10ÁÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Åìµþ¡¦Âçºå¤È¤â10ÁÈ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê
³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±éÆü¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢6·î¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëSHISHAMO¤È¡¢2025Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ç¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿Í¥Î¤¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÂçºåÎ¾²ñ¾ì¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè1ÃÆ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¸ø±é¡¦Âçºå¸ø±é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î2ÆüÄÌ¤··ô¤Î¼õÉÕ¡ÊÃêÁª¡Ë¤¬¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2ÆüÄÌ¤··ô¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢´ü´ÖÆâ¤Ë¤ªËº¤ì¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¦Åìµþ¸ø±é¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
KANA-BOON¡¢¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡¢CLAN QUEEN¡¢Chevon¡¢SHISHAMO¡¢NELKE¡¢¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¡¢HEY-SMITH¡¢»ç º£¡¢Í¥Î¤
¡¦Âçºå¸ø±é¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
KOTORI¡¢the shes gone¡¢SHISHAMO¡¢This is LAST¡¢TETORA¡¢¤Í¤°¤»¡£¡¢FOMARE¡¢Blue Mash¡¢PompadollS¡¢Í¥Î¤
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ØTOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026¡Ù
05/16¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦³¤¤Î¿¹¸ø±à
05/17¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦³¤¤Î¿¹¸ø±à
¡ØOSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026¡Ù
05/30¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦³¤¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¹¾ì
05/31¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦³¤¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¹¾ì
