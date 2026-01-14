´ØÄÌ¡¢3-11·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤¬¹õ»úÉâ¾å¤ÇÃåÃÏ¡¦9-11·î´ü¤â¹õ»úÉâ¾å
¡¡´ØÄÌ <9326> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬1·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(17:45)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(3-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1²¯2600Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï4000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î2²¯6000Ëü±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï48.5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î67.3¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-2·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1²¯3400Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï5200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï7500Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯1800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-3.1¡ó¢ª1.7¡ó¤ËÂçÉý²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡2025Ç¯£´·î11Æü¤Ë¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ö2025Ç¯£²·î´ü ·è»»Ã»¿®[ÆüËÜ´ð½à](Ï¢·ë)¡×¤ËµºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âè£³»ÍÈ¾´ü(Îß·×)Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤Ï½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢2026Ç¯£²·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÎÇä¾å¹â¤ò¾åÊý½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[Çä¾å¹â]¡¡Ä¾¶á¤Î12·îµÚ¤Ó£±·î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Î¼õÂ÷Áý¤äIT¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾å¹â¤¬Åö½é¤ÎÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¶Ë¤á¤Æ·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²¢À¹¤Ê¼ûÍ×¤Ë³Î¼Â¤Ë±þ¤¨¡¢¾Íè¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÍ¥Àè¤·¤¿·ë²Ì¡¢Çä¾å¹â¤ÎÁý²Ã¤ËÈæÎã¤·¤ÆÇä¾å¸¶²Á¤âÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°Ê¾å¤ÎÄÌ¤ê¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼¡´ü°Ê¹ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿±¿±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¤òµ¡Æ°Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢Åö½é¤Î¼ý±×ÌÜÉ¸¤ò³Î¼Â¤ËÃ£À®¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢³ÆÃÊ³¬Íø±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢Á°²óÈ¯É½¤ÎÍ½ÁÛ¤è¤ê1,840É´Ëü±ß¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-2·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1²¯3400Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï5200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï7500Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯1800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-3.1¡ó¢ª1.7¡ó¤ËÂçÉý²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡2025Ç¯£´·î11Æü¤Ë¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ö2025Ç¯£²·î´ü ·è»»Ã»¿®[ÆüËÜ´ð½à](Ï¢·ë)¡×¤ËµºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âè£³»ÍÈ¾´ü(Îß·×)Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤Ï½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢2026Ç¯£²·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÎÇä¾å¹â¤ò¾åÊý½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[Çä¾å¹â]¡¡Ä¾¶á¤Î12·îµÚ¤Ó£±·î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Î¼õÂ÷Áý¤äIT¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾å¹â¤¬Åö½é¤ÎÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¶Ë¤á¤Æ·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²¢À¹¤Ê¼ûÍ×¤Ë³Î¼Â¤Ë±þ¤¨¡¢¾Íè¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÍ¥Àè¤·¤¿·ë²Ì¡¢Çä¾å¹â¤ÎÁý²Ã¤ËÈæÎã¤·¤ÆÇä¾å¸¶²Á¤âÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°Ê¾å¤ÎÄÌ¤ê¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼¡´ü°Ê¹ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿±¿±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¤òµ¡Æ°Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢Åö½é¤Î¼ý±×ÌÜÉ¸¤ò³Î¼Â¤ËÃ£À®¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢³ÆÃÊ³¬Íø±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°²óÈ¯É½Í½ÁÛ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢Á°²óÈ¯É½¤ÎÍ½ÁÛ¤è¤ê1,840É´Ëü±ß¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£