¡ÖTOPIXÀèÊª¡×¼ê¸ý¾ðÊó¡Ê14ÆüÌë´Ö¡Ë¡¡ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¼è°ú¹â¥È¥Ã¥×¡¢3·î¸Â8760Ëç
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1·î14Æü¤ÎTOPIXÀèÊª´ü¶á¡Ê2026Ç¯3·î¸Â¡Ë¤ÎÌë´Ö¼è°ú¡ÊÎ©²ñÆâ¡¦J-NET¤Î¹ç»»¡Ë¤Ç¡¢¼è°ú¹â¥È¥Ã¥×¤Ï£Á£Â£Î¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤Î8760Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¢þ2026Ç¯3·î¸Â¡ÊÆÃÊÌÀ¶»»Æü¡§3·î13Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(¡¡Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡8760(¡¡¡¡8760)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡7642(¡¡¡¡7642)
¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4341(¡¡¡¡4341)
¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1783(¡¡¡¡1783)
¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1943(¡¡¡¡1723)
¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1774(¡¡¡¡1686)
HSBC¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1625(¡¡¡¡1625)
¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 952(¡¡¡¡ 952)
JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 625(¡¡¡¡ 625)
¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 561(¡¡¡¡ 561)
¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 229(¡¡¡¡ 229)
Æü»º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 183(¡¡¡¡ 183)
BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 164(¡¡¡¡ 164)
UBS¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 157(¡¡¡¡ 157)
SMBCÆü¶½¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 155(¡¡¡¡ 155)
»°É©UFJe¥¹¥Þー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 128(¡¡¡¡ 120)
¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡74(¡¡¡¡¡¡74)
ÌîÂ¼¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37(¡¡¡¡¡¡37)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡90(¡¡¡¡¡¡26)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡22(¡¡¡¡¡¡22)
¢þ2026Ç¯6·î¸Â¡ÊÆÃÊÌÀ¶»»Æü¡§6·î12Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(¡¡Î©²ñÆâ)
¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡¡¡ 1)
¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡¡¡ 1)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÌë´Ö¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
