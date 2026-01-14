¡ÖÆü·Ð225ÀèÊª¡×¼ê¸ý¾ðÊó¡Ê14ÆüÌë´Ö¡Ë¡¡ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¼è°ú¹â¥È¥Ã¥×¡¢3·î¸Â6576Ëç
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1·î14Æü¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á¡Ê2026Ç¯3·î¸Â¡Ë¤ÎÌë´Ö¼è°ú¡ÊÎ©²ñÆâ¡¦J-NET¤Î¹ç»»¡Ë¤Ç¡¢¼è°ú¹â¥È¥Ã¥×¤Ï£Á£Â£Î¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤Î6576Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¢þ2026Ç¯3·î¸Â¡ÊÆÃÊÌÀ¶»»Æü¡§3·î13Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(¡¡Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡6576(¡¡¡¡6257)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡3450(¡¡¡¡3450)
¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1660(¡¡¡¡1660)
JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1408(¡¡¡¡1050)
¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 800(¡¡¡¡ 800)
¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 858(¡¡¡¡ 629)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 980(¡¡¡¡ 546)
Æü»º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 530(¡¡¡¡ 530)
¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 835(¡¡¡¡ 427)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 654(¡¡¡¡ 418)
¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 683(¡¡¡¡ 323)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 306(¡¡¡¡ 306)
¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 316(¡¡¡¡ 287)
¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 182(¡¡¡¡ 182)
UBS¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 139(¡¡¡¡ 139)
»°É©UFJe¥¹¥Þー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 173(¡¡¡¡ 109)
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 107(¡¡¡¡ 107)
¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 103(¡¡¡¡ 103)
ÌîÂ¼¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡84(¡¡¡¡¡¡84)
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡83(¡¡¡¡¡¡83)
»°É©UFJ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡90(¡¡¡¡¡¡ 0)
Åì³¤Åìµþ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡19(¡¡¡¡¡¡ 0)
¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þ2026Ç¯6·î¸Â¡ÊÆÃÊÌÀ¶»»Æü¡§6·î12Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(¡¡Î©²ñÆâ)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡32(¡¡¡¡¡¡32)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 330(¡¡¡¡¡¡30)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡33(¡¡¡¡¡¡25)
¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 312(¡¡¡¡¡¡12)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡11(¡¡¡¡¡¡ 7)
Æü»º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡¡¡ 4)
¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡¡¡ 4)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡¡¡ 4)
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡¡¡ 3)
»°É©UFJe¥¹¥Þー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡¡¡ 2)
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡¡¡ 1)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÌë´Ö¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹