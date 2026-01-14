¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥¿¥Ã¥«ー³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÃçÎÉ¤·¡È±¦¤ÎÂçË¤¡É¤òÊü½Ð¤«¡Ä¡ÄÊÆµ¼Ô¡Ö¸ò¾ÄºàÎÁ¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂçÊª¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤ÎÁèÃ¥Àï¤ÏºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ËÆÍÆþ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¦¼Ô¥É¥¸¥ãー¥¹¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î»°¤ÄÇÃ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥¿¥Ã¥«ー³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ó¡¢¥È¥ìー¥É¤Î²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö³°Ìî¼ê¤¬Â¿²á¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤Î¿·Å·ÃÏ¸õÊä¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î3µåÃÄ¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊÆÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥¿¥Ã¥«ー¤Î³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¾ì¹ç¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥È¥ìー¥É¤ÇÊü½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥±¥¤¥óµ¼Ô¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡ÖDodgers Dougout Live¡×¤Ë¡¢ÊÆ»æ¡ØUSA TODAY¡Ù¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ëµ¼Ô¤¬½Ð±é¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤ÎÆ°¸þ¤ÈT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Îµî½¢¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¡ÊT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡Ë¥Áー¥à¤Ë»Ä¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤â¤·¥¿¥Ã¥«ー¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤è¡£³°Ìî¼ê¤¬Â¿²á¤®¤ë¤Ê¡£Èà¤ò¥È¥ìー¥É¤ÇÆ°¤«¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢Â¾µåÃÄ¤«¤é¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤À¤í¤¦¤·¡¢³ÆµåÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ØÈà¤Î¤¿¤á¤ËÃ¯¤ò½Ð¤»¤ë¡©¡Ù¤ÈÂÇ¿Ç¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤ÏÇ¯Êð¤¬¹â¤¤¤«¤é¡¢¿Í¡¹¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¥È¥ìー¥É¤Ï¤¿¤ä¤¹¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£Ç¯ÊðÁí³Û¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÈà¤Ï»ÄÎ±¤¹¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢º£¸å¤â¥È¥ìー¥É¤Î¸ò¾ÄºàÎÁ¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£ÀáÌó¤¬ÌÜÅª¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢µåÃÄ¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤òÂç¤¤¯ºï¸º¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ø¤Î¡È¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î¼ï¥·¥ã¥ïー¡É¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡£¥Áー¥à¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ï2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ç134»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.247¡¢25ËÜÎÝÂÇ¡¢89ÂÇÅÀ¡¢OPS.738¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼éÈ÷¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÀÛ¼é¤ä´ËËý¤ÊÆ°¤¤¬»¶¸«¤·¡¢ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¤Ã¤¿¡£
º£µ¨¤Ïº¸Íã¼ê¤ËÌá¤ë²ÄÇ½À¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¥¿¥Ã¥«ー¤ÎÆ°¸þ¤È¤È¤â¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£