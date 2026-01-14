·¡ºïÄ¾·Â24¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥·¥ã¥Õ¥È·¡ºïµ¡¡¢¹¾ÁÉ¾Ê¤Ç²ÔÆ¯³«»Ï¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿·¡ºïÄ¾·Â24¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥·¥ã¥Õ¥È¡ÊÎ©¹£¡Ë·¡ºïµ¡¡Ö·¼ÌÀ¹æ¡×¤¬Ãæ¹ñ±è³¤ÃÏ¶èÃæÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹¾ÁÉ¾ÊÂÀÁÒ»Ô¤Ç²ÔÆ¯¤·¡¢¾å³¤»Ô¿òÌÀ¶è¤ÈÂÀÁÒ»Ô¤ò·ë¤Ö¿òÂÀÄ¹¹¾¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¥·¥ã¥Õ¥È¹©»ö¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·¼ÌÀ¹æ¤ÎËÜÂÎ¹â¤µ¤ÏÌó13¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¡£Ä¹¹¾Æî´ßÄéËÉ¤«¤é200¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿»Ü¹©¸½¾ì¤Ç¡¢¿âÄ¾¤Ë50¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å·¡ºï¤·¡¢2¹æ¥·¥ã¥Õ¥È¤Î·¡ºïºî¶È¤ò´°Î»¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£»Ü¹©¸½¾ì¤ÎÃÏ¼Á´Ä¶¤ÏÊ£»¨¤Ç¡¢»Ü¹©°ÂÁ´¥ê¥¹¥¯¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·¼ÌÀ¹æ¤Ï¼«Æ°·¡ºïÅ¬±þÀ©¸æ¤ä¼«Æ°Æ±´üÁÈÎ©¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î³×¿·Åªµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¡¢Ä¶¿¼ÁØ¡¦Â¿¿åÊ£¹çÃÏÁØ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¿¨¤ì¤Ê¤¤¡¢Â¬¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ»½ÑÅªÆñÂê¤Î²ò·è¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ä¶¿¼ÁØ¥·¥ã¥Õ¥È»Ü¹©¤ò¡¢½¾Íè¤Î·¡ºï¥â¡¼¥É¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È·úÂ¤¥â¡¼¥É¤Ø¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÅ´Ï©ð«Æ»¶É¿òÂÀÄ¹¹¾¥È¥ó¥Í¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÐüÇî°ÎÉû·ÐÍý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥Õ¥È·¡ºïµ¡¤Ï¡ÖÃÏ¾åºî¶È°÷ºï¸º¡¦ÃÏ²¼Ìµ¿Í²½¡×¤Îºî¶È¥â¡¼¥É¤òºÎÍÑ¤·¡¢Æð´ä¡¦¹Å´äÁÐÊý¤Î·¡ºï¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£2¹æ¥·¥ã¥Õ¥È¤Ï¡¢¿òÂÀÄ¹¹¾¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¡ÖÎÎ¹Ò¹æ¡×¥·¡¼¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤Î¡ÖÀ°È÷¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÎÎ¹Ò¹æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÄ¹¹¾¤Î¿åÌÌ²¼¤Ç1Ëü¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î·¡ºï¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Ç¯Æâ¤Î´ÓÄÌ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´Ä¹14.25¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿òÂÀÄ¹¹¾¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢¾å³¤-½Å·Ä-»ÍÀî¹âÂ®Å´Æ»¤Î¾å³¤-Æîµþ¶è´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£´°À®¸å¤Ï¡¢¾å³¤»Ô¤ä¹¾ÁÉ¾ÊÆîµþ»Ô¡¢°Âµ«¾Ê¹çÈî»Ô¤Ê¤ÉÄ¹¹¾±è¤¤ÅÔ»Ô´Ö¤Î»þ´ÖÅª¡¦¶õ´ÖÅªµ÷Î¥¤¬ÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë