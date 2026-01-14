1¡¦15¤¤¤Á¤´¤ÎÆü¡Ä ¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡Ö¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¡×ÃíÌÜ¥¹¥¤¡¼¥Ä°ìÍ÷¡¡¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥¡¼¡¦¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¡×¤â
¡¡²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡Ö¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡×¤Ï¡¢1·î9Æü¤è¤ê¡Ö¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¡×¤ò½ç¼¡³«ºÅÃæ¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¤¤¤Á¤´¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥¡¼¡¦¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¡×¤â¡ÄÏÂÍÎ¤Î¤¤¤Á¤´¥¹¥¤¡¼¥Ä¤º¤é¤ê
¢£¡Ö¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¡×¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë
¡Ê1¡Ë1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ê2¡Ë1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ê3¡Ë1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ê4¡Ë1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¹È¤Û¤Ã¤Ú¼ïçõ¤Î¥À¥Ö¥ë¥·¥ç¥³¥é¥±¡¼¥¡Ê¥Õ¥§¥¢¸ÂÄê¡Ë
½Ü¤Îçõ¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¸ÂÄê¤Î¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¥«¥«¥ª´¶¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¡¢¹È¤Û¤Ã¤Ú¼ïçõ¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¿¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥á¥ë¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë±ü¹Ô¤¤ò¤â¤¿¤»¤¿¡£
²Á³Ê¡§450±ß¡ÊÀÇ¹þ486±ß¡Ë
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥àçõ¥Õ¥ì¥¸¥§
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êçõ¤Èçõ²ÌÆùÆþ¤êçõ¥½¡¼¥¹¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥ÉÆþ¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤âçõ¤ò¾þ¤ê¡¢çõ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬½Å¤Ê¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¡£
²Á³Ê¡§580±ß¡ÊÀÇ¹þ626±ß¡Ë
¡¦Ç»¤¤çõ¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯çõ¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡£¤ä¤µ¤·¤¤´ÅÌ£¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥ÉÆþ¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Èçõ¥à¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¡¢Çòñ²¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Êçõ¤¢¤ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£çõ¤Î´ÅÌ£¤È¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ëçõ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ë¡£
²Á³Ê¡§400±ß¡ÊÀÇ¹þ432±ß¡Ë
¡¦¤Þ¤ó¤Þ¤ëçõ¥±¡¼¥
¿¿¤ÃÀÖ¤Êçõ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥±¡¼¥¡£¥ß¥ë¥¯´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¥À¥¤¥¹çõ¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò½Å¤Í¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Îçõ¥à¡¼¥¹¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£¥¢¥é¥¶¥ó¤Ççõ¤Î¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¤òÉ½¸½¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°ìÉÊ¡£
²Á³Ê¡§400±ß¡ÊÀÇ¹þ432±ß¡Ë
¢¨¼ò¤ò»ÈÍÑ
¡¦çõ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ç¥³¥·¥ç¡¼¥È
¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Á¥ç¥³¥·¥ç¡¼¥È¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤È½Ü¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤ò½Å¤Í¡¢Ì£¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ËÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡£çõ¤È¥Á¥ç¥³¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
²Á³Ê¡§490±ß¡ÊÀÇ¹þ529±ß¡Ë
¡¦çõ¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È
½Ü¤Îçõ¤òìÔÂô¤Ë¤Î¤»¤¿¡¢¥±¡¼¥¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤¬¤ªÅ¹¤Ç»Å¾å¤²¤ë¥¿¥ë¥È¥±¡¼¥¡£¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥ÉÆþ¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥ë¥È¤Ë¡¢¹©Ë¼¤ÇÃúÇ«¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤çõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡£çõ¤È¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¡£
²Á³Ê¡§¥Ô¡¼¥¹420±ß¡ÊÀÇ¹þ453±ß¡Ë
¥Û¡¼¥ë3,100±ß¡ÊÀÇ¹þ3348±ß¡Ë¡¿¥µ¥¤¥º¡§15cm
¡¦çõ¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥Õ¥§
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ð¥Ë¥é¹á¤ëÇ»¸ü¤Ê¥Ð¥Ë¥é¥à¡¼¥¹¡¢¤Û¤í¶ì¤¤ºï¤ê¥Á¥ç¥³Æþ¤ê¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤ò½Å¤Í¡¢¤ªÅ¹¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åçõ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£ÁØ¤´¤È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥Õ¥§¡£
²Á³Ê¡§520±ß¡ÊÀÇ¹þ561±ß¡Ë
¡¦çõ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ü¥ó¥Ö¥±¡¼¥
çõ¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤ß¤«¤ó¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò½Å¤Í¡¢¥±¡¼¥¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤¬¤ªÅ¹¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤çõ¤òÁ´ÌÌ¤Ë¾þ¤Ã¤¿¡£´Å¤¤¹á¤ê¤Îçõ¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¤ß¤«¤ó¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¿¿¤óÃæ¤Îçõ²ÌÆùÆþ¤êçõ¥½¡¼¥¹¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç½Å¤Ê¤ê¡¢²Ì¼Â´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥±¡¼¥¡£
²Á³Ê¡§430±ß¡ÊÀÇ¹þ464±ß¡Ë
¡¦½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥È¥ó çõ
¤¦¤ß¤¿¤ÆÍñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡£»Å¾å¤²¤Ë¥±¡¼¥¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤¬¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êçõ¤ò¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¡§1800±ß¡ÊÀÇ¹þ1944±ß¡Ë
¡¦Âç¤¤Êçõ¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥³¥é
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¸üÀÚ¤ê¤Î¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Êçõ¤ò´¬¤¤¤¿¡£¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢çõ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡£
²Á³Ê¡§1¸Ä 210±ß¡ÊÀÇ¹þ226±ß¡Ë
¡¦¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥àçõ¥×¥ê¥ó
È¬¥ö³Ù¹â¸¶¤Î¤·¤Ü¤ê¤¿¤ÆµíÆý¤Èçõ¥Ô¥å¡¼¥ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Îçõ¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤²ÌÆùÆþ¤êçõ¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
²Á³Ê¡§1¸Ä180±ß¡ÊÀÇ¹þ194±ß¡Ë
¡¦ÆÃÀñ ¤È¤Á¤¢¤¤¤«¤ÎÂç¤¤ÊçõÂçÊ¡ Î³ñ²¡Ê¥Õ¥§¥¢¸ÂÄê¡Ë
¼¢²ì¸©»º±©Æó½Å¤â¤ÁÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥·¤Î¤¢¤ëÂçÊ¡À¸ÃÏ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»»º½½¾¡¾®Æ¦»ÈÍÑ¤ÎÎ³ñ²¤òÊñ¤ß¡¢¶¯¤¤´Å¤ß¤ÈËÉÙ¤Ê²Ì½Á¤¬ÆÃÄ§¤Î¤È¤Á¤¢¤¤¤«¤ò¶´¤ó¤À¡£»Å¾å¤²¤Ëçõ¤òÅ¹ÊÞ¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÁ¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Êçõ¤ò³Ú¤·¤á¤ë
²Á³Ê¡§1¸Ä180±ß¡ÊÀÇ¹þ194±ß¡Ë
¡¦ÆÃÀñ ¹È¤Û¤Ã¤Ú¼ï¤ÎÂç¤¤ÊçõÂçÊ¡ Çòñ²¡Ê¥Õ¥§¥¢¸ÂÄê¡Ë
¼¢²ì¸©»º±©Æó½Å¤â¤ÁÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¿§ÉÕ¤±¤·¤¿ÂçÊ¡À¸ÃÏ¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¼«²È¿æ¤Çòñ²¤òÊñ¤ß¡¢´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¹È¤Û¤Ã¤Ú¼ïçõ¤ò¶´¤ó¤À¡£Çòñ²¤Èçõ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹È¤Û¤Ã¤Ú¼ïçõ¤Î¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡£
²Á³Ê¡§1¸Ä180±ß¡ÊÀÇ¹þ194±ß¡Ë
¡¦çõ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¢¤ó¤ß¤Ä
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ¾¿å¤Çºî¤Ã¤¿´¨Å·¤Ë¡¢çõ¤äçõ¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¡¢Çò¶Ì¡¢¼«²È¿æ¤Î³ñ²¡¢ÀÖ¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¤Î±öÆ¦¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ºÌ¤êË¤«¤Êµ¨Àá¸ÂÄê¤Î¤¢¤ó¤ß¤Ä¡£Ãæ±û¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤òÁÇºà¤È°ì½ï¤ËÍí¤á¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤È¡¢´Å¤µ¤ä»ÀÌ£¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
²Á³Ê¡§340±ß¡ÊÀÇ¹þ367±ß¡Ë
¡¦°ìÎ³çõ¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥àÂçÊ¡
¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¿§ÉÕ¤±¤·¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÀãÊ¿À¸ÃÏ¤Ç¡¢¼«²È¿æ¤Î³ñ²Æþ¤ê¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¹ñ»ºçõ¤ò´Ý¤´¤ÈÊñ¤ó¤À¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ìß¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Êçõ¡¢¤Û¤É¤è¤¤´Å¤µ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£
²Á³Ê¡§160±ß¡ÊÀÇ¹þ172±ß¡Ë
¡¦Çò½£Ì¾¿åÂçÊ¡ çõ
¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¿§ÉÕ¤±¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤À¸ÃÏ¤Ç¡¢¼«²È¿æ¤¤³¤·ñ²¤È¹ñ»ºçõ¤ò´Ý¤´¤ÈÊñ¤ó¤À¡£Çò½£Ì¾¿å¤Ç¿æ¤¾å¤²¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Îñ²¤È¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Êçõ¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÀ¸ÃÏ¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤Î¤É±Û¤·¤ÎÎÉ¤¤¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£çõ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Èñ²¤ÎÉ÷Ì£¤¬°ú¤Î©¤Ä¡¢½Ü¤ÎÂçÊ¡¡£
²Á³Ê¡§150±ß¡ÊÀÇ¹þ162±ß¡Ë
¡¦¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥¡¼¡¦¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ
¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥¡¼¡£Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤Îçõ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢çõ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Á¥Ã¥×¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¤Î¿©´¶¤È¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿çõ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Á¥Ã¥×¤Î2¼ïÎà¤Î¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
²Á³Ê¡§1ËÜ105±ß¡ÊÀÇ¹þ113±ß¡Ë¡¿6ËÜÆþ580±ß¡ÊÀÇ¹þ626±ß¡Ë
¡¦ÏÂ²Û»Ò¥¢¥¤¥¹ ¤¿¤¤¾Æ¤ºÇÃæ Ê¡²¬¸©»º¤¢¤Þ¤ª¤¦ ¤·¤Ã¤Ý¤Þ¤Ç¤¢¤ó
Ê¡²¬¸©»º¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤ÎÉ÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤Êçõ¥¢¥¤¥¹¤È¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤ò»È¤Ã¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¼«²È¿æ¤Î³ñ²¤ò¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¸ý¤É¤±¤Î¤è¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¤¿¤¤¾Æ¤ºÇÃæ¤ÇÊñ¤ó¤À¡£¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤ÎÎ³ñ²¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Êçõ¥¢¥¤¥¹¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡¢Æ¬¤«¤é¤·¤Ã¤Ý¤Þ¤Ç¤É¤³¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
²Á³Ê¡§1¸Ä110±ß¡ÊÀÇ¹þ118±ß¡Ë¡¿4¸ÄÆþ400±ß¡ÊÀÇ¹þ432±ß¡Ë
¡¦¥Á¥ç¥³¥Þ¥«¥ì¥Ã¥¿ ¥¶ ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥½¥Õ¥È
¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Á¥ç¥³¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¼«²È¾Æ¥·¥å¥¬¡¼¥³¡¼¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥³¡¼¥ó¥¢¥¤¥¹¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¤È¥Á¥ç¥³¤Î·Ú²÷¤Ê¿©´¶¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡¢¥ê¥Ã¥Á¤ÇìÔÂô¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥àÉ÷¥¢¥¤¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£Ç»¸ü¤Ê¥¢¥¤¥¹¤È¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Á¥ç¥³¡¢¥³¡¼¥ó¤ò°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤í¤±¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
²Á³Ê¡§1¸Ä170±ß¡ÊÀÇ¹þ183±ß¡Ë¡¿4¸ÄÆþ630±ß¡ÊÀÇ¹þ680±ß¡Ë
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¢¤ê
