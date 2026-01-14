¡Ø¤³¤ìÉÁ¤¤¤Æ»à¤Í¡Ù¥¥ã¥¹¥È5¿Í²ò¶Ø¤Ç´Øº¬ÌÀÎÉ¡¢Áá¸«º»¿¥¤é¤¬½Ð±é¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤³¤ìÉÁ¤¤¤Æ»à¤Í¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡7·î¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Î¥¥ã¥¹¥È5¿Í¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦°Â³¤Áê¤ò´Øº¬ÌÀÎÉ¡¢¼êÅçÎí¤òÁá¸«º»¿¥¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ë¡©¡Ø¤³¤ìÉÁ¤¤¤Æ»à¤Í¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë´Øº¬ÌÀÎÉ¡¢Áá¸«º»¿¥¤éÀ¼Í¥5¿Í
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2023Ç¯Âç¾Þ¡¢Âè70²ó ¾®³Ø´ÛÌ¡²è¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¡Ø¥²¥Ã¥µ¥ó¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£ÅìµþÅÔ¤ÎÅç¤·¤ç¡¦°ËÆ¦²¦Åç¤Ë½»¤à°Â³¤Áê¤Ï¡¢Ì¡²è¤òÆÉ¤à¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¹â¹»1Ç¯À¸¡£¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÌ¡²è¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤ë¡£ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¶ì¤·¤ß¤â´¿¤Ó¤âÍ¾¤µ¤ºµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢Ì¡²è°¦¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ê¡ÈÌ¡²è¡ß½÷»Ò¹âÀ¸ÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦Áê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤Ò¤í¤¬¤ë¥¹¥«¥¤¡ª¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥¥å¥¢¥¹¥«¥¤¡¿¥½¥é¡¦¥Ï¥ì¥ï¥¿¡¼¥ëÌò¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥ë¥Ê¥·¡¼Ìò¡¢¡Ø¥í¥Ã¥¯¤Ï½Ê½÷¤ÎÓÏ¤ß¤Ç¤·¤Æ¡ÙÎë¥ÎµÜ¤ê¤ê¤µÌò¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤ë´Øº¬¡£Áê¤¬ÄÌ¤¦¹â¹»¤Î¹ñ¸ì¤Î¶µ»Õ¤Ç¡¢Ì¡²è¹¥¤¤ÎÁê¤Ë¸·¤·¤¤¡È»ØÆ³¡É¤ò¤¹¤ë¼êÅç¤Ï¡¢¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¥è¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤ä¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¸ÕÄ³¤·¤Î¤ÖÌò¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤ëÁá¸«¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤ËÈ¼¤¤¡¢´Øº¬¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤ËÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¯»ëÅÀ¤Ç´Ñ¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤ºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢Áá¸«¤Ï¡Öº£ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÌ´¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢Ì´¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¯¸½¼Â¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢¶Á¤¯Êª¸ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìËÜ¥¢¥Ë¥á¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áê¤¬ÀßÎ©¤¹¤ëÌ¡²è¸¦µæ²ñ¤ò·óÉô¤¹¤ë¡¢³¨¤¬¾å¼ê¤ÊÈþ½ÑÉô°÷¡¦Æ£¿¹¿´¤ò¿Î¸«¼Ó°½¡¢²÷Å¬¤ÊÉô¼¼¤òµá¤á¤Æ¡¢Áê¤È¤È¤â¤ËÌ¡²è¸¦µæ²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëÀÖÊ¡¹¬¤òÆ£Â¼²Ö²»¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ì¡²è²È¤Î¹â¹»1Ç¯À¸¡¦ÀÐÎ¶¸÷¤ò¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Áê¤È¥Ý¥³ÂÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²¦Åç¹â¹»Ì¡²è¸¦µæ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¼êÅçÀèÀ¸¡¢¤½¤·¤ÆÁê¤¬Â¤·¤²¤¯ÄÌ¤¦°ËÆ¦²¦Åç¤ÎÂßËÜÅ¹Å¹¼ç¡¦»ûÂ¼¼·¤¬¡¢Ì¡²è¤Î¸¶¹Æ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Ì¡²è¤Ë·ü¤±¤ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊª¸ì¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÉÁ¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ì¤ë¡¢¼ê¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡Ú´Øº¬ÌÀÎÉ¡Ê°Â³¤Áê Ìò¡Ë¡Û
°Â³¤Áê¡§°ËÆ¦²¦Åç¤ÇÊë¤é¤¹¡¢Ì¡²è¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¹â¹»1Ç¯À¸¡£¡ùÌî£°ºî¡Ö¥í¥ÜÂÀ¤È¥Ý¥³ÂÀ¡×¤¬¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
°Â³¤Áê¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿´Øº¬ÌÀÎÉ¤Ç¤¹¡£Áê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÈ¯¸«¤Ë¤â¿´¤òÌö¤é¤»¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤É¤ó¤É¤óµ±¤³¤¦¤È¤¹¤ëÁ°¸þ¤¤µ¤Ï¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤ââÁ¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡Ö¤³¤ìÉÁ¤¤¤Æ»à¤Í¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡£°ËÆ¦²¦Åç¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¡£ÁÇÅ¨¤ÊÁêËÀ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡£»×¤ï¤º´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¤½¤·¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÉÁ¤¯¸ÄÀË¤«¤ÊºîÉÊ¤¿¤Á¡£Á´¤Æ¤ËÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¯»ëÅÀ¤Ç´Ñ¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤ºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤·¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÁá¸«º»¿¥¡Ê¼êÅçÎí Ìò¡Ë¡Û
¼êÅçÎí¡§Áê¤¬ÄÌ¤¦¹â¹»¤Î¹ñ¸ì¤Î¶µ»Õ¡£Ì¡²è¹¥¤¤ÎÁê¤Ë¸·¤·¤¤¡È»ØÆ³¡É¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ä¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£ºî¤Ë¼êÅçÎíÌò¤Ç½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸«¥¯¡¼¥ë¤Ç¸·³Ê¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¡²è¸¦µæ²ñ¤Î¸ÜÌä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ìÌÌ¡Ä¤¤¤ä¡¢ÆóÌÌ¤â»°ÌÌ¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê±ü¿¼¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤Ç¡¢¤±¤ì¤ÉÏÂµ¤é½¡¹¤È1ÏÃ1ÏÃºî¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÌ´¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢Ì´¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¯¸½¼Â¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢¶Á¤¯Êª¸ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢1ÏÃ¤«¤éºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¿Î¸«¼Ó°½¡ÊÆ£¿¹¿´ Ìò¡Ë¡Û
Æ£¿¹¿´¡§³¨¤¬¾å¼ê¤ÊÁê¤ÎÆ±µéÀ¸¡£Èþ½ÑÉô¤È¡¢Áê¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿Ì¡²è¸¦µæ²ñ¤ò·óÉô¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
Æ£¿¹¿´¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¿Î¸«¼Ó°½¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¸¶ºî¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÊÉ½»æ¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÏËÜÊÔ¤Ë¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÈÂô»³¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤À¤È¡¢¤¤¤Ä¤â³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹!!¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹!!!!!!
¡ÚÆ£Â¼²Ö²»¡ÊÀÖÊ¡¹¬ Ìò¡Ë¡Û
ÀÖÊ¡¹¬¡§Áê¤ÎÆ±µéÀ¸¡£²÷Å¬¤ÊÉô¼¼¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Áê¤È¤È¤â¤ËÌ¡²è¸¦µæ²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
ÀÖÊ¡¹¬¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢Æ£Â¼²Ö²»¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡È³Ú¤·¤¤¡í¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¡¢Ìµ²æÌ´Ãæ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿³ØÀ¸»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é½Ð²ñ¤¦Êý¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤¯Í¥¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ë»ö¤¬¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£ÀÖÊ¡¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼«Í³ËÛÊü¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¼¤Ò°Â³¤¤È°ì½ï¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹!!
¡Ú¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡ÊÀÐÎ¶¸÷ Ìò¡Ë¡Û
ÀÐÎ¶¸÷¡§°ËÆ¦²¦Åç¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¹â¹»1Ç¯À¸¡£¼ÂÎÏÇÉ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤ï¤¿¤·¤¬±é¤¸¤ë¸÷¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë´¶À¤ò»ý¤Á°ÛºÌ¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¤Î¤¿¤á¡¢Èà½÷¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤ë¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀô¤ò¸Ï¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦ÂçÀÚ¤ËÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¿¤Ó¤ÈËþ¤Á¤Æ¤¤¤¯¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¤¬âÁ¤·¤¯°¦¤ª¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¿´¤¬Æ°¤¯½Ö´Ö¤Ë¤¤Ã¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤âËÜºî¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÁÏºî¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¤Ã¤È¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤¯¤Ï¤º¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
