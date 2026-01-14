¡Ø¥¥Æ¥ì¥ÄÂçÉ´²Ê¡Ù7inch¥¢¥Ê¥í¥°È×¤¬È¯Çä·èÄê¡¡Ì¾¶Ê¡Ö¤¹¤¤¤ß¤óÉÔÂ¡×¡Ö¤ªÎÁÍý¹Ô¿Ê¶Ê¡×½é¼ýÏ¿
¡¡1987Ç¯¡Á1996Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥Æ¥ì¥ÄÂçÉ´²Ê¡Ù¤Î¿Íµ¤¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿7inch¥¢¥Ê¥í¥°È×¤¬2026Ç¯4·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²Î»ì¤Ç¥³¥í¥Ã¥±ºî¤ì¤ë¡©¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¥Æ¥ì¥ÄÂçÉ´²Ê¡ÙÄ©Àï±ÇÁü
¡¡AÌÌ¤Ë¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿5ÂåÌÜ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤¹¤¤¤ß¤óÉÔÂ¡×¡Ê²Î¡§CHICKS¡Ë¤ò¡¢BÌÌ¤Ë¤Ï1992Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿£¶ÂåÌÜ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤ªÎÁÍý¹Ô¿Ê¶Ê¡×¡Ê²Î¡§YUKA¡Ë¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¹¤¤¤ß¤óÉÔÂ¡×¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¤¥à²»¤«¤é»Ï¤Þ¤ê·Ú²÷¤Ê¥¹¥«¥Ó¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ²Î¤ï¤ì¤ë¡Ö¤¹¤¤¤ß¤ó ¤¹¤¤¤ß¤ó ¤¹¤¤¤ß¤ó ¤¹¤¤¤ß¤ó¡Ä¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡½¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬°õ¾ÝÅª¡£¡Ö¤ªÎÁÍý¹Ô¿Ê¶Ê¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¹Ô¿Ê¶Ê¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ²Î¤ï¤ì¤ë¡¢Í·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î¥ì¥·¥ÔÉ÷¤Î²Î»ì¤¬³Ú¤·¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤â°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ø¥¥Æ¥ì¥ÄÂçÉ´²Ê¡Ù¤ÎÆóÂçÌ¾¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÅö»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿³Æ£¸cm CD¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥ÈÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤ÆºÆ¹½À®¤µ¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡ªËÜÆü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
