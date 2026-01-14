¡ØÅ·Êæ¤Î¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¡ÙÂ³ÊÔ¥¢¥Ë¥á2·î¤Ë2½µÏ¢Â³ÊüÁ÷¡¡¡Ø¥³¥³¥í¥ï°ðºîÆü»ï¡Ù¼ç¿Í¸ø¤Ï¥³¥³¥í¥ï¥Ò¥á
¡¡¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ðºî¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡ØÅ·Êæ¤Î¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØÅ·Êæ¤Î¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á ¥³¥³¥í¥ï°ðºîÆü»ï¡Ù¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤ÇÁ°¡¦¸åÊÔ¤Î2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Á°ÊÔ¤¬2·î15Æü16»þ45Ê¬¡¢¸åÊÔ¤¬2·î22Æü16»þ45Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥Ë¥áÂ³ÊÔ¡ª¡ØÅ·Êæ¤Î¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á ¥³¥³¥í¥ï°ðºîÆü»ï¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤êÈ¯ÌÀ²È¤Ë¤·¤Æ¾®Àâ²È¡¢Â¿ºÌ¤ÊºÍ¤ò»ý¤Ä¥³¥³¥í¥ï¥Ò¥á¤¬ÊÆºî¤ê¤ËÄ©Àï¡£É®¤ò½û¤Ë»ý¤Á¤«¤¨¤ÆÉÔ´·¤ì¤Ê°ðºî¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥³¥³¥í¥ï¥Ò¥á¤È¡¢¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¤ÎÁ°¤Ë¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¤¿¤Á¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢¥³¥³¥í¥ï¥Ò¥á¤¬ÅÄµ¯¤³¤·¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥Î¥¨Åç¡×¤òÉñÂæ¤ËÅç¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëµ´¤ÈÆ®¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÊÆ¤Å¤¯¤ê¤ò¿¼¤¯ºÆ¸½¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÏÂÉ÷¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¥²¡¼¥à¡£
¡¡¥²¡¼¥àÆâ¤Ë¡ÖÊÆ¤Å¤¯¤ê¡×¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÄµ¯¤³¤·¡¢ÅÄ¿¢¤¨¡¢¼ý³Ï¤Ê¤É°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¹©Äø¤òÃúÇ«¤Ë¹Ô¤¤ÎÉ¤¤ÊÆ¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎË¾÷¿À¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£¡ÖÊÆ¤Å¤¯¤ê¡×¤¬¥²¡¼¥à¹¶Î¬¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê°ðºî¤Î¹©Äø¤Ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤«¤é¤ÏÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤¬°ìÈÖ¤Î¹¶Î¬¥µ¥¤¥È¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£Á´À¤³¦Îß·×½Ð²ÙËÜ¿ô¤Ï150ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¾å¤â¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡É¤ÈÁû¤¬¤ì¤¿¡£
¢£´ÆÆÄ¡§µÈ¸¶Àµ¹Ô
¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¡Ö¥³¥³¥í¥ï°ðºîÆü»ï¡×¤¬¸õÊä¤È¤·¤Æ¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥³¥³¥í¥ï¥Ò¥á¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Êª¸ì¤ÏÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤äTV¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¤Î¿ÆÍ§¡¢¤½¤·¤ÆÈ¯ÌÀ¿À¤È¤·¤Æ¡¢Èà½÷Ã£¤ò±¢¤Ê¤¬¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ìõ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥³¥³¥í¥ï¥Ò¥á¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ê¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤ÏÊª¸ì¤òËÂ¤°¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼Åª¤Ê¿´¾ð¤ä¶ìÇº¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÏÀ¡¢¥Ò¥Î¥¨Åç¤Ç¤Î¡¢¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥áÃ£¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ä¡¢½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÔ¤ÎÄ®¡¢¥³¥³¥í¥ï¥Ò¥á¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿·¥¥ã¥é¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤·¡¢°ðºî¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â·òºß¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¼´Åª¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ª¥ß¥º¥ÁÀï¤Î¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅÄ±¦±ÒÌç¡¢¥ß¥ë¥Æ¡¢¤¤ó¤¿¡¢¤æ¤¤¡¢¤«¤¤¤Þ¤ë¡¢¤é¤ÎÈùÌ¯¤ÊÊÑ²½¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ²¼¤µ¤¤¡£É®¤«¤é½û¤Ø¡ª¥³¥³¥í¥ï¥Ò¥á¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢À§Èó¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤È¡£
¢£¸¶ºî¡§¤¨¡¼¤Ç¤ë¤ï¤¤¤¹
º£²ó¤Î¸¶ºî¤È¤Ê¤ë¾®ÀâÈÇ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ³¨¥³¥ó¥Æ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸æÃìÅÔ¤ÎÆü¾ï¤ä¡¢ÁÏºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥³¥í¥ï¤Î¿´¤Î³ëÆ£¡¢¿å°ðÇÀÌô½¾»ö¼Ô¤Î°ÂÆ£ÀèÀ¸¤ÈÄ¶ÈþÎïÈþ½Ñ¤Î P.A.Works ¤Î¥¿¥Ã¥° ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÉüÅÄ¡¦°ðºîÉÁ¼Ì¤È¸«½ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¶¨ÎÏ¡§°ÂÆ£·É¼©
¥Î¥Ù¥é¥¤¥º¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êª¸ì¤¬¡¢±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¤¨¡¼¤Ç¤ë¤ï¤¤¤¹ÍÍ¤Î¤´¿ÔÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¿´¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥Î¥¨Åç¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥³¥³¥í¥ïÍÍ¤¿¤Á¤Î°ðºî¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
