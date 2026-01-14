ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥é¥¤¥Ö¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¡¡1¡¦28È¯Çä¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¼ýÏ¿
¡¡¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¡ØTOMOYASU HOTEI ¡ÈLIVE in EXPO 2025¡É¡Ù¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¡¢YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢´ò¤·¤¹¤®¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÉÛÂÞÆÒÂÙ¡õ¡È¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢2025Ç¯8·î16Æü¤Ë¡ØEXPO 2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥ê¥ë¡×¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¡Ö¥Ò¥È¥³¥È¡×¡ÖMove Your Body (feat. ÀÐÌîÂîµå)¡×¡ÖPOISON¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Î°ìÉô¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï¡¢1·î28Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë±ÇÁüºîÉÊ¡ØGUITARHYTHM VIII TOUR ¡ÈThe Final in ÉðÆ»´Û¡É¡Ù¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ËÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£Æ±ºî¤Ë¤Ï¡¢ÉÛÂÞ¤¬ºòÇ¯4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGUITARHYTHM VIII¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀé½©³Ú¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤¬´°Á´¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
