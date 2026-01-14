£Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º¤¬2/7³«ºÅ¤ÎHG¤ÇËßÍÙ¤ê¤ò¼Â»Ü¡ª
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î£Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º¤Ï8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSV¥êー¥°½÷»ÒÂè15Àá Åì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ìÀï¤Ç¹Ô¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎGAME1¤Ç¤Ï¡ÖËß¥¸¥ç¥ô¥£¡×¤ÈÂê¤·¤¿ËßÍÙ¤ê¤ò¼Â»Ü¡£»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢¥²¥¹¥È¤ÎDJ Celly with ÆüËÜËßÍÙ¤ê¶¨²ñ¤ÎÊý¤ÈMC GONZA¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤â°ì½ï¤Ë¥³ー¥È¾å¤ÇÇ®¤¤ÍÙ¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£2³¬ÀÊ¤ÎÊý¤Ç¥³ー¥È¾å¤Ç¤ÎÍÙ¤ê¤Ë»²²Ã¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÆü¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ë»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤À¡£¤Ê¤ª¡¢ÍÙ¤ê¤Î´ÑÀï¤ÏÌµÎÁ¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡°ìÊý¡¢8Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎGAME2¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥¢±þ±çÂâ¤Î¡Ö¤Û¤¯¤ê¤¯¥¢¥¤¥É¥ëÉô¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÀá¤Ç¤Ï¡Ö¡ô6 ÅÄîµ ºÌ¼·Áª¼ê¡õ¡ô44 ¥¢¥ó¥É¥é¥Ç¡¦¥ì¥¤¥ì¥é¥¤¥Ë¡×Áª¼ê¥Çー¤ò³«ºÅ¡£³ºÅö¤¹¤ë2Áª¼ê¤Î¿·¥°¥Ã¥º¡Ö¥Íー¥à¥¿¥ª¥ë¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡×¤ò¹ØÆþ¤Î¾å¡¢²ñ¾ì¤Ç±þ±ç¤·¤¿Êý¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌÜÇò²¡¤·¤Î2Æü´Ö¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£