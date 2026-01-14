¡Ú Number_i¡¦´ßÍ¥ÂÀ ¡Û¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¡¡Ö¤Ê¤ËHeaven¡©¡×
Number_i¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ß¤µ¤ó¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Î¹õ¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤ÏÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼È¾¿È¤ÏÇ»¤¤¿§Ì£¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Î¹õ¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£
´ß¤µ¤ó¤Ï¹õ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÈ±¿§¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
ÊÉ¤ÎÁ°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë²èÁü¤òÅº¤¨¤Æ´ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ËHeaven ¡©¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ä¤«¤é¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥ª¡¼¥é½Ð¤Æ¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆHeaven¡×¡Ö´ßÍ¥ÂÀHeaven¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
