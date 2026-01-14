ÊÉ¤«¤é½÷À°äÂÎ¡Ö31Æü¤ÏÈà»á¤È¡×¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡Ä
¡Ønews every.¡Ù¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡ÖÊÉ¤«¤é½÷À°äÂÎ¡Ö31Æü¤ÏÈà»á¤È¡×¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
ËÌ³¤Æ»¡¦Æü¹âÄ®¤Î¥Ð¡¼¤Ç¡¢½÷À¤Î°äÂÎ¤¬°ä´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¡£
»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤Î¹©Æ£ÆüºÚÌî¤µ¤ó¡¦28ºÐ¤Ç¡¢º£·î10Æü¡¢Å¹Æâ¤ÎÊÉ¤ÎÃæ¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¾¾ÁÒ ½ÓÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡¦49ºÐ¤òÂáÊá¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè·î31Æü¤´¤í¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¤Ç¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢31Æü¤Î¸á¸å4»þ¤´¤í¤Ë¼«ÂðÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ç³ÎÇ§¡£
¤½¤Î¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Î5»þ²á¤®¤Ë¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Î·ÈÂÓ¤«¤éÃÎ¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Î¼èºà¤Ç¡¢Á°Æü¤Î30Æü¤Ë¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤¬ÁÄÊì¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¹¤ÏÈà»á¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¡£1Æü¤Ï»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¡×
¡È31Æü¤ÏÈà»á¤È²á¤´¤¹Í½Äê¡É¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¸òºÝÁê¼ê¤¬¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Î²ÄÇ½À¤ò»ëÌî¤ËÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
