½ãÎõ¤ÎÄïÊ¬¡Ö¥â¥Ê¥¡×¤ÏÂ©¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê£´¿ÍÁÈ¡¡Áá¤¯¤â¡È½ãÎõÄ¶¤¨¡È·Ç¤²¤ë
4·î8Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë½ãÎõ¤ÎÄïÊ¬¡Ö¥â¥Ê¥¡×¤¬14Æü¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òË¬Ìä¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿Ç®¤¤»×¤¤¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿½ãÎõ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ê¥¤Ï¡¢¤ª¥è¥Í¡Ê28¡Ë¤¸¤ó¡Ê38¡Ë¥µ¥«¥¤Jr¡¥¡Ê36¡Ë¥±¥ó¥±¥ó¡Ê29¡Ë¤Î4¿ÍÁÈ¡£½ãÎõ¥ê¡¼¥À¡¼¼ò°æ°ì·½¡Ê50¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ò°æ¤Î°Õ¸þ¤«¤éÅöÌÌ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¤ª¤«¤º¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤ª¥è¥Í¤Ï¡ÖLINE CUBE SHIBUYA¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ²Î¤ò²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¡£¤³¤ì¤Ï½ãÎõ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½ãÎõ¤«¤é¤Ï¡Ö²¶¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤Î¤Ë¡¢¤ä¤ì¤ë¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¢¡¢²¶¤é¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Í¤¨¤±¤É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Áá¤¯¤â¡È½ãÎõÄ¶¤¨¡É¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡Ö¤ª¥è¥Í¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤ÎÌÜÉ¸¡×¤È¤·¤¿¥±¥ó¥±¥ó¤Ï¡Ö¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¦¤È¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¡£¤½¤³¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï³§¤µ¤ó¤ËÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¤¸¤ó¤Ï¡Ö¡ÊºòÇ¯¡Ë11·î¤Ë½ãÎõ¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«¤½¤ÎÈ¢¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÇËþ°÷¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
ºÇ¸å¤Ë¥µ¥«¥¤Jr¡¥¤¬¡Ö3¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö4¿Í¤Î¸ÄÀ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¿»Æ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï2026Ç¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Ä¡×¤È¤Þ¤È¤á¤ËÆþ¤ë¤È¡¢3¿Í¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¹ÈÇò¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¥µ¥«¥¤Jr¡¥¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÊÛÌÀ¡£¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢½ãÎõ¤µ¤ó¤¬¤â¤¦8Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ÈÇò¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤â¹ÈÇò¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡ÚÀîÅÄÏÂÇî¡Û