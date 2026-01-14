¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡×¤ÎED¥Æー¥Þ¤òÃ´Åö¡ª½é¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×·èÄê
¡¡4·î4Æü25»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤òviviON¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVtuber¥°¥ëー¥×¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡×¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥½¥ó¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢³Ú¶ÊÌ¾¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥ó¥¯¤ÊHUNNY¡×¡£È¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢²Î¾§¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤ë¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»Á´13Ì¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥á¥ó¥Ðー¥³¥á¥ó¥È²»Îîº²»Ò
¥«¥Ê¥ó¤Î¥Á¥ç¥í¤«¤ï¤¤¤¤´¶¤¸¤¬¥Ý¥Ã¥×¤Ë½Ð¤Æ¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤ó¤Æ¸÷±É¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡£
²Î»ì¤Ë¤â¡É¤¢¤¯¤Þ¡É¤ò¤«¤±¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤Êー¤Ã¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÉôÊ¬¤Ç¤¹¡ª¡ª
¥¢¥Ë¥á¤Î¥«¥Ê¥Á¥ç¥í¤â¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª
¥¢¥Ë¥½¥ó¥Ç¥Ó¥åー¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
¥¢¥Ë¥á¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¶Ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¶Ê¤¬¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥«¥Ê¥Á¥ç¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿!!!!
Í§¿Í¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹!!
¤¯¤¡w¤»drftgy¤Õ¤¸¤³lpŽ³ŽÜŽ§Ž±Ž§Ž§Ž±Ž§(¤¢¤Þ¤ê¤Î´ò¤·¤µ¤ËÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¤)
¤³¤ÎÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë¡ªËÜÅö¤Ë¡ª¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª
2023Ç¯¤Ë¥³¥é¥Ü¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¤ä3Ç¯¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤Æü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹
¥«¥Ê¥ó¤ÎÎø¿´¤òÁÛ¤Ã¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹
¤â¤Á¤í¤ó¡ª¸¶ºî¤â¡ª¥¢¥Ë¥á¤â¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¤â¤È¤â¤ÈÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¤È´ò¤·¤µ¤ÇËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª
¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥åー¥È¤Ç¥ê¥Ôー¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤µ¤«¥¢¥Ë¥á¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ
ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æº£¤â¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÉâ¤ÂÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¡¢
¤à¤º¤¬¤æ¤¤¤è¤¦¤Ê¡¦¡¦¡¦
Îø¤¹¤ë²µ½÷¤Î¥¹¥¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤Ç
¤È¤Æ¤â¥«¥Ê¥Á¥ç¥í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢
³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¤ê¤¨¤ë¤â¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
º£²ó¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢¤¢¤ª¤®¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
2026Ç¯¤Ï¥«¥Ê¥Á¥ç¥í¤È¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤Í¡£
ÂÐÀï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤«¥¢¥Ë¥á¤ÎED¤ò²Î¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤º¡Ä¡ª
¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·ÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
ÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë～¡ª¡ª
¤Þ¤µ¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤ò²Î¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥«¥Ê¥óÍÍ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤È°ì½ï¤Ë¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥Ë¥½¥ó²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¦¤ë¸×¤¬ー¤ë¡Ê¤¦¤ë¤È¤é¤¬ー¤ë)
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤ò²Î¤¨¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¥È¥é¤Ç¤¹¡ª¡ª
¥¢¥Ë¥á¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¶ºî¤âÄÉ¤Ã¤Æ¤ë¥È¥éー¡ª¡ª
¥Û¥ó¥È¤ËÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤À¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤â
¥¢¥Ë¥á¡¦¸¶ºî¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¥È¥é¤Í¤Ã¡ª¡ª
¥¢¥Ë¥á¼«ÂÎ¤¬¤«¤Ê¤ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¥¥åー¥È¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥é¥Ö¥³¥áÈþ¾¯½÷¡ª¤È¤¤¤¦¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¢¥Ë¥á¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ï½éÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¼ýÏ¿¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¼¡¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÊC)nonco¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤À½ºî°Ñ°÷²ñ