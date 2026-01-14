¥í¥Ã¥Æ¡¦Æ£¸¶¶³Âç¡ÖËèÆü¤¬¤È¤Æ¤â½¼¼Â¡×¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄ¤È¼«¼ç¥È¥ì¡¡¹Êó¥«¥á¥é¤ÏÍè½µ¤ËÇÛ¿®Í½Äê
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï14Æü¡¢²Æì¸©Æâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ£¸¶¶³Âç³°Ìî¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¸¶¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö½ÖÈ¯·Ï¤È²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤ÂÎºî¤ê¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁ´¿È¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤¬¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é½ÐÎÏ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ØPLAY FREE. WIN HARD.¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤â¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢·ã¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹µÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤Î¤â¤È¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜÆü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ï¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¸á¸å¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¤ÈÆ£¸¶¼«¼ç¥È¥ì¤ËÇ÷¤Ã¤¿¹Êó¥«¥á¥é¤ÏÍè½µ¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£