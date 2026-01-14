Éã¤ÏÄ¶ÂçÊª¥¤¥±¤ª¤¸ÇÐÍ¥¡ªÈþ½÷3»ÐËå¤¬À²¤ìÃå»ÑÈäÏª¡ÖÁ´°÷´éÌÌ¶¯¤¹¤®¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆ£²¬Éñ°á¡Ê17¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿·À®¿Í¤ÎÁ°»£¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ½÷3»ÐËå&Æ£²¬¹°¡¢¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¡¡Á´°÷´éÌÌ¶¯¤¹¤®¡ª
¡¡Ä¹½÷¡¦Å·æÆ°¦¡Ê¤Æ¤ó¤·¤ç¤¦¡¦¤¢¤¤¡á24¡Ë¡¢¼¡½÷¤ÎÅ·æÆÅ·²»¡Ê¤Æ¤ó¤·¤ç¤¦¡¦¤¢¤Þ¤Í¡á20¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èþ¿Í3»ÐËå¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ£²¬¡£À®¿Í¤ÎÆü¤Î12Æü¤Ë¡¢¡Ö¿·À®¿Í¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹.. »ä¤â1·î28Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë18ºÐ ¿·À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤ÇÁ°»£¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇò¤Î¿¶¤êÂµ»Ñ¤Ç¤ÎÈþ¤·¤¤Á°»£¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Íâ13Æü¤Ë¤Ï¡Ö¿·À®¿Í¤ÎÁ°»£¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç»£¤Ã¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¼ÂÉã¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÆ£²¬¹°¡¢¡Ê79¡Ë¤È°¦¡¢Å·²»¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Å·²»¤â20ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐ¤È¤Ê¤ë¹È¤Î¿¶¤êÂµ¤òÃåÍÑ¤·¡¢¹ë²Ú¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î²ÈÁ´°÷´éÌÌ¶¯¤¹¤®¤ó¤Í¤ó¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥É¥é¥Þ»Ï¤Þ¤ë¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¥á¥¤¥ó¡£Î©¤Á»Ñ¤¬³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡×¡ÖÎ¾¼ê¤Ë²Ö¡ª¡×¤ÈÉã¤È¤·¤Æ¤ÎÆ£²¬¤ËÃíÌÜ¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
