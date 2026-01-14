Éã¤Ï²»³Ú³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É! Âè2»Ò¤ÎÀÊÌÌÀ¤«¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¨¥í¥¤ー¥º¤Î¤â¤¦¤¹¤°À¸¤Þ¤ì¤ëÄï¤ò¤ª½Ë¤¤¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥ê¥Ã¥Áー¡¦¥°¥ì¥¤¥ó¥¸¡Ê27¡Ë¤¬¡¢Âè2»Ò¤È¤Ê¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥£¥¢¤ÈÉ×¤Ç¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ì¥³ー¥ÉCEO¤Î¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥°¥ì¥¤¥ó¥¸¡Ê32¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤ËÄ¹½÷¥¨¥í¥¤ー¥º¡ÊÅö»þ1ºÐ8¥«·î¡Ë¤Ë¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬º£²ó¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥Ù¥Óー¥·¥ã¥ïー¤Î¼Ì¿¿¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÊÌ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¸Æ¤ÓµñÈÝ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¡Ì¼¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Î´é
¡¡²»³Ú³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥é¥¤¥ª¥Í¥ë¡¦¥ê¥Ã¥Áー¡Ê76¡Ë¤òÉã¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡Ê58¡Ë¤òÊì¤Ë»ý¤Ä¥½¥Õ¥£¥¢¤Ï11Æü¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤¬³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Æー¥Þ¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥·¥§¥¢¤·¡¢¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥¸¡¦¥¯¥é¥Ö¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥´ー¥ë¥É¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î²¼¤Ç¡¢²«¿§¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥É¥Ã¥ÈÊÁ¥íー¥Ö¤È²«¿§¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Ç¥Ýー¥º¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡ÖÃË¤Î»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î¥Þ¥Þ¤ò¤ª½Ë¤¤¡×¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯¤ËÆîÊ©¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥Ö¤Ç¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Èµó¼°¤·¤¿¥½¥Õ¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥ó¥¸¡¦¥¯¥é¥Ö¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥×¥ìー¥È¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£¼«Ê¬¤È¥¨¥í¥¤ー¥º¤Î¥Íー¥à¥«ー¥É¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤Î°ìËç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥í¥¤ー¥º¤Î¤â¤¦¤¹¤°À¸¤Þ¤ì¤ëÄï¤ò¤ª½Ë¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
