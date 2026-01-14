¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¡ÖµÄ»öÏ¿½Ð¤»¡×¤È¶«¤Ó¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¡¡ÁÈ¹ç°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡¹áÀî
¹â¾¾ËÌ·Ù»¡½ð
¡¡¹â¾¾ËÌ½ð¤Ï14Æü¡¢»°Ë»Ô¹âÀ¥Ä®¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¡Ê65¡Ë¤ò°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï2025Ç¯8·î21Æü¡¢¹â¾¾»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÎÍý»ö²ñ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¡¢Íý»öÄ¹¤ÎÃËÀ¤é¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ªÁ°µÄ»öÏ¿½Ð¤»¤è¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ö¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Íý»ö²ñ¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Íý»ö²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¤â¤á¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬²¡¤·³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡´±¤¬¤«¤±¤Ä¤±¤Æ»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¤ÇÁÜºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍÆµ¿¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÁÈ¹ç¤ÎÁÈ¹ç°÷¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£