¡¡±Ç²è¤È¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò¾Î¤¨¤ëº×Åµ¡ÖÂè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1·î11Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤·¤¿¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÇÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤ÎÈþÎï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¾¥µ¥¤¥É¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤«¤é¡¢¸ÄÀÇÉ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç
¡¡¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Ë¥Õ¥§¥¶¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥·¥ã¥Í¥ë¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥ì¥¹¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯·ëº§¤·¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢200¤â¤Î»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢À©ºî¤Ë323»þ´Ö¤âÍ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ìÃå¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¹õÈ±¤È¥Ü¥ë¥É¡¼¤Î¥ê¥Ã¥×¤¬¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥à¡¼¥É¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÃæ¤Ï¥°¥ê¥ó¥ÀÌò¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡£¤³¤ÎÆü¤Ï°ìÅ¾¡¢¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤Ë¤è¤ë¥¢¥·¥á¥È¥ê¡¼¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ê¹õ¤Î¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥¹¥ï¥í¥Õ¥¹¥¡¼¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Çµ±¤¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡Ù¤Î¥¸¥§¥Ê¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¤Ï¡¢Î¾¸ª¤Ë¥Õ¥ê¥ó¥¸¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤ò¸Â³¦¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¥Ç¥£¥é¡¼¥é¡¦¥Õ¥£¥ó¥Ç¥£¥³¥°¥ë¡¼¤Î¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£½÷Àï»Î¤ÎÁõ¤¤¤Ë¡¢Èý¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥´¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ù¤Î¿·À±¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¤è¤ë·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÈäÏª¡£¶À¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¹¥Á¥§¤Ï¥Ò¥Ã¥×²ó¤ê¤ÇÂç¤¤¯ËÄ¤é¤ß¡¢¥È¥ì¡¼¥ó¤ò°ú¤¯¹õ¤¤¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤¬µ±¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£µ±¤¯¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ë¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥ê¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ä¥Ê¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥í¡¼¥º¥Ù¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥¥ã¥Ñ¥ì¥ê¤Î¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¬¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥É¥ì¥¹¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¹ø¤Ë¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥ê¥Ü¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢Ä¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤ò¾þ¤ë¡£¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤È¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¥á¥¤¥¯¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤Î±éµ»¤È¡¢Îø¿Í¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ö¤ê¤ÇÂçÃíÌÜ¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¸÷¤ë¥¯¥í¥à¥Ï¡¼¥Ä¤Î¹õ¤¤¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¥¯¥í¥à¥Ï¡¼¥Ä¤È¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¹õ¤¤¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ö¡¼¥Ä¤ò¥³¡¼¥Ç¤·¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥¦¥ë¥Ð¥ó¡¦¥ä¡¼¥²¥ó¥»¥ó¤Î¹âµé¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¥¯¥é¥¹´¶¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Î¥ß¥¢¡¦¥´¥¹¤Ï¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¡¢¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤«¤é¿¼¤¤¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¤¥ó¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤ÇÍè¾ì¡£
¡¡¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤È¥¿¥Ã¥»¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¥ó¡¦¥È¥¥¥ê¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ï¡¢¶»¸µ¤¬ÂçÃÀ¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª ¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë ¥×¥ê¥ô¥§¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹¤ËÀÖ¤¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢Âç¿Í¥»¥¯¥·¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Þ¥¤¥ê¡¼¡¦¥µ¥¤¥é¥¹¤Ï¡¢¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¹õ¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¥í¥Ã¥¯¤Ë¥³¡¼¥Ç¡£¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼XCX¤Ï¡¢¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¹õ¤¤¥Õ¥¡¡¼¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤ÈÇò¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÂÐÈæ¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥Ç¥Ó¥¢¥¹¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ç¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤¬ºÌ¤ë¤Ê¤«¡¢¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡£¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥Ì¥Ê¤Ï¡¢Çò¤¤¥ê¥Ü¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤ÎËú·¿¥³¡¼¥È¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¹õ¤¤¥ê¥Ã¥×¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤È¥Ù¡¼¥ë¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤ÎÁõ¤¤¤òÈäÏª¡£¥Ù¥é¡¦¥é¥à¥¸¡¼¤Ï¡¢¥×¥é¥À¤Ë¤è¤ë¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Ë¡¢¥É¥ì¡¼¥×´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥å¡¼¥·¥ã¥Ô¥ó¥¯¤Î¥À¥Ö¥ë¥µ¥Æ¥ó¥·¥ç¡¼¥ë¤ò¥ê¥Ü¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë´¬¤¤¤ÆÍè¾ì¡£¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿·Á¯¤Ê¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
