¼óÁê´±Å¡¤Ç¤ÏÀè¤Û¤É¤«¤é¹â»Ô¼óÁê¤È¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤Î´´Éô¤È¤Î²ñÃÌ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É¤«¤é°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤ä¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ê¤É¤¬Â³¡¹¤È¼óÁê´±Å¡¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¯¸¢´´Éô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÍ¿ÅÞ´´Éô¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢1·î23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁªµóÆüÄø¤Ïº£·î27Æü¸ø¼¨¡¢Íè·î8ÆüÅê³«É¼¤ò¼´¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
²ò»¶ÁíÁªµó¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢Áªµó¤ò¤ä¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Áªµó»öÌ³¤È¤¤¤¦ºî¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î³§¤µ¤ó¤¬½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£