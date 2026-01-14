未公開映像で描く建設の裏側！Disney+ (ディズニープラス)『ディズニーランドを創ったクラフトマンたち』
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて、ドキュメンタリー『ディズニーランドを創ったクラフトマンたち』を2026年1月22日より独占配信。
ディズニーランド誕生に秘められた知られざる舞台裏を、当時の建設現場を映し出した貴重な未公開映像とともに描きます。
Disney+ (ディズニープラス)『ディズニーランドを創ったクラフトマンたち』
配信開始日：2026年1月22日(木)
配信：Disney+ (ディズニープラス) 独占配信
1955年7月17日、アメリカ・カリフォルニア州アナハイムに誕生した世界初のディズニーランド・リゾート。
その開園までの1年間にわたる建設プロジェクトの全貌を、初公開となるアーカイブ映像と音声をもとに描いたドキュメンタリーが登場します。
貴重な未公開映像で蘇る建設の舞台裏
本作では、ウォルト・ディズニー・アーカイブスに眠っていた幻の16mmフィルムや音声記録を発掘。
設計図面を前に議論するエンジニアや、パーク内の建設現場で汗を流す職人たちなど、舞台裏のリアルな姿が克明に記録されています。
土を掘り起こし、アトラクションを設計し、パークの細部まで命を吹き込んでいく創造の最前線の記録です。
眠れる森の美女の城の建設
ディズニーランドのシンボルである「眠れる森の美女の城」。
その塔部分をクレーンで吊り上げ、慎重に設置していく様子など、当時の建設技術と規模の大きさを物語る映像も収録されています。
実現不可能だと思われたウォルト・ディズニーの夢を現実にするため、数百人の職人たちが並外れた芸術性と不屈の精神を注ぎ込みました。
職人たちの情熱的な手仕事「Handcrafted」
70年以上前に開園して以来、世界のテーマパーク産業の礎となり、成長を続けるディズニーランド。
その原点は、当時の職人たちによる情熱的な手仕事（Handcrafted）にあります。
本作は、ウォルト・ディズニーの「不可能を可能にする」という精神が、いかにして形になったかを証明するドキュメンタリー作品となっています。。
細部へのこだわりと創造の軌跡
建物の壁面の塗装から装飾に至るまで、手作業で丁寧に仕上げられていく過程。
単なる建設記録にとどまらず、そこに関わった人々の情熱やこだわりが映像を通して伝わってきます。
アトラクションの設置風景
おなじみのアトラクション「マッド・ティーパーティー」のティーカップを設置する様子。
一つひとつのライドが職人の手によって配置され、夢の国が徐々に形作られていきます。
開園に向けた最終仕上げ
エントランスに掲げられる「DISNEY」の文字。
開園を目前に控え、パークの顔となる看板を設置する職人たちの姿からは、歴史的瞬間へ向けた高揚感が感じられます。
ディズニーのレガシーを継ぐ監督レスリー・アイワークス
本作を手がけたのは、アカデミー賞およびエミー賞にノミネートされた実績のある映像作家、レスリー・アイワークス。
彼女は、ミッキーマウスの共同制作者であるアブ・アイワークスの孫であり、ディズニーのカメラ技術革新を支えたドン・アイワークスの娘という、技術と創造のレガシーを受け継ぐ人物。
『ピクサー・ストーリー〜スタジオの軌跡』や『イマジニアリング〜夢を形にする人々』などを手掛けてきた彼女が、アーカイブに眠っていた100時間以上におよぶ未公開素材をもとに、かつてない角度から1955年当時の空気をありのままに映し出します。
ウォルトの夢と職人たちの挑戦が詰まった、至極の記録映像。
Disney+ (ディズニープラス)『ディズニーランドを創ったクラフトマンたち』の紹介でした。
