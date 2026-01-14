¡Ú²òÀâ¡ÛÏ¢ÌÁ¤Î½Ð¾ì¾ò·ïÊÑ¹¹¸«Íî¤È¤·¤Ç¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¸ÞÎØ½Ð¾ì¾ÃÌÇ¡¡¶¥µ»¿Í¸ý¤Ï50¿ÍÄøÅÙ¡¢±óÀ¬¤Ë¤âÂ¿Âç¤ÊÈñÍÑ¡¡Ï¢ÌÁ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¾¯¿Í¿ô
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡£
³«Ëë¤òÌó3½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤ÇÆÍÁ³¡¢½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÈÉ¹¾å¤ÎF1¥ì¡¼¥¹¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡£
ÆüËÜ¤ÎÃË»Ò2¿Í¾è¤ê¤Ï2014Ç¯¤Î¥½¥ÁÂç²ñ°ÊÍè3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢Ï¢ÌÁ¤Î¥ß¥¹¤Ë¤è¤ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡¦¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡¦¥¹¥±¥ë¥È¥óÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ë½Ð¾ì¾ò·ïÊÑ¹¹¤Î¸«Íî¤È¤·¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼ÃË»Ò¤Ë¤Ï¡Ö4¿Í¾è¤ê¡×¤È¡Ö2¿Í¾è¤ê¡×¤Î2¼ïÌÜ¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç½Ð¾ìÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À2025Ç¯¡¢¤½¤Î½Ð¾ì¾ò·ï¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¾è¤ê¡×¤È¡Ö4¿Í¾è¤ê¡×Î¾Êý¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·è¤á¤ëÊý¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÃË»Ò¤Ï¡Ö2¿Í¾è¤ê¡×¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢ÌÁ¤¬¿·¤¿¤Ê½Ð¾ì¾ò·ï¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢ËÜÍèÉ¬Í×¤Ê¡Ö4¿Í¾è¤ê¡×¤Î±óÀ¬¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯¤ÎËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸å¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤Ï³¤³°ÇÉ¸¯¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê2022Ç¯10·î¡Á2023Ç¯2·î¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯6·î¤Ë¿·¤¿¤Ê½Ð¾ì¾ò·ï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤Î¹ñºÝÏ¢ÌÁ¤Î²ñµÄ¤ËÆüËÜ¤«¤é¤Î½ÐÀÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2026Ç¯1·î½é¤á¤ËÂ¾¹ñ¤«¤é»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ÆÈ½ÌÀ¡£
ÆüËÜ¤ÎÏ¢ÌÁ¤¬¹ñºÝÏ¢ÌÁ¤ËÂÐ¤·¤ÆµßºÑÁ¼ÃÖ¤òµá¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î½Ð¾ì¾ò·ï¤Î²ò¼á¤Î¸í¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¢ÌÁ¤Ï13Æü¡¢¡ÖÃ´Åö¼Ô¤¬Í¥½¨¤ÇÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Õºá¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²ñ¸«¤ÇÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ï¢ÌÁ¤ÏÍý»ö¤È¶¥µ»°Ñ°÷²ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Ç10¿ÍÄøÅÙ¡¢Èó¾ï¶Ð¼Ô¤¬¿ô¿Í¡¢Áª¼ê¤Ï¹ñÆâ¤«¤é³¤³°¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ëºÝ¤Î±ýÉü¹Ò¶õ·ô¤ò¼«¸ÊÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ÃÆ£ÍµÂÀÁª¼ê¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢¡ÖÊóÆ»¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤Ï²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç½éÊâÅª¤Ê¥ß¥¹¤È¤Ï¡£¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡£¤¢¤¤ì¤Æ¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Ê¤¤¡×¡ÖÆü¤´¤í¤«¤éÁª¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ç»×¤¤¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
²æ¡¹4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Ã¤ÆÂª¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸¤«¤±¤Æ²¿½½Ç¯¡¢¤½¤Î¶¥µ»¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤â¤â¤Á¤í¤ó±Æ¶Á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®ÎÓ¿®Ìé¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇØ·Ê¤Ë¤Ï¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¦¤¨¤ËÍ½»»¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£²ñµÄ¤Ë¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¥µ»¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
2024Ç¯¤Ë¿·¤¿¤Ê½Ð¾ì¾ò·ï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¡¢¹ñºÝÏ¢ÌÁ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤È¤«¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢ÌÁ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¬ÊÑ¹¹¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¸íÇ§¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ß¥¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤ÐËÉ¤²¤ë¤Î¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢JOC¤Î°æ¾å¹¯À¸Áª¼ê¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÃúÇ«¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤ÎÎ©°Æ¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢²Æ¤Î¶¥µ»ÃÄÂÎ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë²Ä°¥ÁÛ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Íº£¸å¡£
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼ ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó»á¡Ê¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡Ë¡§
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÎã¤¨¤ÐÎ¹¤ÎÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥Èºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À©ÅÙ²½¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤òºî¤ë¡£½Ð¾ì¾ò·ï¤È¤Ï²¿¤¾¤ä¡¢¤½¤ì¤ò1¹àÌÜ¤º¤Ä²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁ´¤Æ¤ÎÁÈ¿¥¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ºJOC¤¬¤½¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºî¤Ã¤ÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º£¸å¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¡¢½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥±¥¢¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£