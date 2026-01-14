¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¢¥»¥ë¥¿¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»Ç÷¤ë¥ß¥ó¥²¥µ¤Ë¶½Ì£¤«¡¡¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï1·î¤ÎÁ°ÅÝ¤·³ÍÆÀ¤â
¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¥¨AÂè20Àá¤Ç¥¯¥ì¥â¥Í¡¼¥¼¤ÈÂÐÀï¡£¥È¥ë¥³ÂåÉ½FW¥±¥Ê¥ó¡¦¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤Î¥´¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç5-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¡¢¼ó°Ì¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ä¡¢2°Ì¥ß¥é¥ó¡¢3°Ì¥Ê¥Ý¥ê¤¬°ú¤Ê¬¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¾å°Ì¿Ø¤È¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯10·î²¼½Ü¤«¤é¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥¹¥Ñ¥ì¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²þÁ±¤ò¿×Â®¤Ë¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅØÎÏ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È²þÁ±¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¼ó°Ì¥¯¥é¥Ö¤Èºòµ¨²¦¼Ô¤È¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»î¹ç¸å¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥»¥ë¥¿¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¥ß¥ó¥²¥µ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢Æ±Áª¼ê¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5¥¯¥é¥Ö¤¬Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï°ÜÀÒ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¡¢1·î¤ËÁ°ÅÝ¤·¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤À¡¢¥»¥ë¥¿¤Ï¥ß¥ó¥²¥µ¤òÇäµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î°ÜÀÒ¶â¤Î50%¤òÁ°½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£º£µ¨¤â¥»¥ë¥¿¤Ç¥é¡¦¥ê¡¼¥¬16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÀäÂÐÅª¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£