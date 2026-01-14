¸½ºß¥×¥ì¥ß¥¢8°Ì¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê³ÍÆÀ¤ÏÆñ¤·¤¤¡©¡¡OB¥¸¥ç¡¼¡¦¥³¡¼¥ë»á¤Ï¡ÖÁª¼ê¤â¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø¹Ô¤¯¤À¤í¤¦¡×
¶áÇ¯¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¼ã¤¤ºÍÇ½¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë°ú¤È´¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºò²Æ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê¿ÀÆ¸FW¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Ë»Ø´ø´±¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½¾õ¤Î·ë²Ì¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯Êä¶¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡Ö¾¡¤ÄÊýË¡¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤±¤É¤Í¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËÍè¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤â¤·¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤â¤½¤Ã¤Á¤Ø¹Ô¤¯¤À¤í¤¦¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¤Þ¤ÀºÆ·úÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¡Ê¡ØMETRO¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
º£µ¨¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÌÀÇò¤À¡£Ì¤Íè¤Ø¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤°¤¿¤á¤Ë¤âCL½Ð¾ì¸¢¤À¤±¤Ï³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤Ë´¬¤ÊÖ¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£