¹â»ÔÁíÍý¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤òË¡Î´»û¤Ç¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡É¥É¥é¥à¤Î¶¦±é¤â¡¡·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤ÇÆü´Ú¶¨ÎÏ¤ò³ÎÇ§¡¡ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿ÏÂ²Û»Ò¤ÎÌ£¤Ï¡©
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï£±£´Æü¸áÁ°¡¢ÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ÈÆàÎÉ¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡ÖË¡Î´»û¡×¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¡Î´»û¤Ë¤Ï¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿·úÃÛµ»Ë¡¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¾¼óÇ¾¤Ï»û¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±»þÀÞ¡¢ÃÌ¾Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¸áÁ°¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¡£
¡¡Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹â»ÔÁíÍý¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©·Ù¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿·Ù»¡´±¤¬¡¢¿ôÀé¿ÍÂÖÀª¤Ç·ÙÈ÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¤³¤ÎÆ»Ï©¤¬¤Ë¤®¤ï¤¦¤È¤¡Ë°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤ÏÆàÎÉ¥Þ¥é¥½¥ó¡×
¡¡¡Ö¤¤¤Þ¥Ð¥¹¤¬¥Ð¥¹Ää¤òÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êâ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ëÃæ¡¢Æü´Ú¤Ç·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê¹â»ÔÁíÍý¡Ë
¡¡¡Ö¹ñ¸òÀµ¾ï²½£¶£°¼þÇ¯¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯°ÊÍè¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÏÆü´Ú´Ø·¸¤Î½ÅÍ×À¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼¨¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡²ñÃÌ¸å¡¢¥É¥é¥à¤ò¶¦¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¹â»ÔÁíÍý¤È´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¡££Â£Ô£Ó¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ê¤É¤ò¶¦±é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ÉÇñÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÏÆàÎÉ¸©¤ÎÏÂ²Û»Ò¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡£¤½¤Î£±¤Ä¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬ÁÏ¶ÈÌÀ¼££²£³Ç¯¡¢ÆàÎÉ¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Öèß¾¡Æ²¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Ë¤â¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤·¤¢¤ó¤òµáÈî¤È¤¤¤¦Çö¤¤¤ªÌß¤ÇÊñ¤ßÇö¤¤À¸ÃÏ¤Ç¶´¤ó¤À¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö½ÕÆü¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Êµ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ë
¡¡¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¢¤ó¤³¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿©´¶¤¬¤â¤Á¤â¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¤ªÅ¹¤ÎÏÂ²Û»Ò¤¬ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ý
¡¡¡Êèß¾¡Æ²¡¦¾åÂ¼ÂîÌéÀìÌ³¡Ë
¡¡¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤Þ¤¬¤ªÅ¹¤Î¸ÜµÒ¤Ç¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ë¡ËÆàÎÉ¤ÎÏÂ²Û»Ò¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡£´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×