½üÀã¼Ö¤Î²ÔÆ¯³ÎÊÝ¤Ø ÀÐÀî¸©¤¬¼ã¼ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¸þ¤±¤Ë¼Âµ»¹Ö½¬¤ò¼Â»Ü
½üÀã¶È¼Ô¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢¼ã¼ê¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ëµ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¤è¤¦¤È¡¢14Æü¡¢ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤Ç¸¦½¤²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ö²æ¡¹¤ÎÅß¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë½üÀãºî¶È¡£¤³¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¼ã¼ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¤Ø¤Î»ØÆ³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½üÀãµ¡³£¤Î¸¦½¤²ñ¤ÏËèÇ¯¡¢¸©¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Çò»³»Ô¤ÎÆ»¤Î±Ø¡ÖÀ¥½÷¡×¤Ë¤Ï¤³¤ÎÅß¤«¤é¶ÈÌ³¤ËÅö¤¿¤ë¼ã¼ê¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤é32¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÏÎý¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼ÉÔÂ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÈÅß·¹¸þ¤Çµ»½Ñ·Ñ¾µ¤Îµ¡²ñ¤â¸º¾¯
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢µ¡³£¤ÎÅÀ¸¡¤Î»ÅÊý¤ä¡¢Àã¤òÆ»Ï©¤ï¤¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ë´ó¤»¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤ò¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îµ»½Ñ¼Ô¤«¤é¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æ»Ï©À°È÷²Ý¡¦ºØÆ£Ë²ÝÄ¹Êäº´¡ÖÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤È°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½üÀã¼Ö¤Î²ÔÆ¯¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï½üÀã¼Ö¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿³ÎÊÝ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²ÝÂê¡£¤³¤Î¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¤Îµ»½Ñ¤ÎÅÁ¾µ¤ä¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¶áÇ¯¡¢½ÏÎý¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÈÅß¤ÇÀã¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢µ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©¤Ï¸¦½¤²ñ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£