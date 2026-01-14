¡ÚÂ®Êó¡Û°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¤é¤¬ÁíÍý´±Å¡Æþ¤ê¡¡¹â»ÔÁíÍý¤¬²ñÃÌ¤Ç½°µÄ±¡¡ÈÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬²ò»¶¡É¤òÅÁÃ£¤«ÃíÌÜ¡¡£±£³Æü»þÅÀ¤Ç¤ÏÁªµó¶èÄ´À°ÈÝÄê
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤¬ÁíÍý´±Å¡¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤é¤È¤Î²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤ÈÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÏÀè¤Û¤É¡¢ÁíÍý´±Å¡¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤â´±Å¡Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤äÎëÌÚ´´»öÄ¹¤ÈµÈÂ¼ÂåÉ½¡¢Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë¤è¤ë²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬º£·î£²£³Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï£±£³Æü¡¢½°±¡Áª¤Ç¤ÏÍ¿ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶èÄ´À°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£