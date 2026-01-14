タレント中丸雄一（42）が14日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に水曜コメンテーターとして生出演し、過去のキスシーンについて語った。

番組では、10日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」の一場面について紹介した。俳優・松下洸平、生田斗真がキスシーン前の食事についてトークしたものだった。

生田が「女優さんによっては“食べていいですか？”って言ってきてくれる人いるじゃないですか。その時は凄い“よし！”って思う。“じゃあ食べよう。僕も食べる。あなたも食べて”って」と話すと、松下は「僕は選びます。具を」と、においには細心の注意を払うことを打ち明けていた。

キスシーンの経験がある中丸にも質問が飛んだ。過去には吉高由里子、沢尻エリカ、菜々緒という人気女優の面々とキスシーンを演じたことがあるという。「僕の場合はいかに自然な範囲でみたいなのを気を付けました。逆に、タブレットを食べて臨んだら、“こいつ、気にしているんだな”と思われるのが嫌で」。あくまで自然体のキスシーンが理想だといい、「いかに普通を保つかというのを心掛けた。そう思っているみたいなのが（嫌だった）と話していた。