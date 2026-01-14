²»À¼¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¡£Nintendo Switch 2¸þ¤±²»À¼Ç§¼±¥½¥Õ¥È¡ÖRuby Spotter¡×
ÆüÎ©¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¡¢Nintendo Switch 2¤ÎÆâÂ¢¥Þ¥¤¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¿¸À¸ì²»À¼¥³¥Þ¥ó¥ÉÇ§¼±¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖRuby Spotter¡×¤ò¡¢¥²¡¼¥à³«È¯²ñ¼Ò¸þ¤±¤ËÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÖRuby Spotter¡×¤Ï¡¢¡ÖNintendo Switch 2¡×ÂÐ±þ¤Î¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤ØÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡£½¾Íè¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥éÁàºî¤ËÂå¤ï¤ê¡¢²»À¼¤Ë¤è¤ëÄ¾´¶Åª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£²»À¼¤Ç¤·¤«Áàºî¤Ç¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎUI¤Ç¤Ï¼Â¸½º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤Áàºî¤ä¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÀ©Ìó¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¥²¡¼¥àÀ¤³¦¤Ø¤Î°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¾Ê¥ê¥½¡¼¥¹Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢CPUÉé²Ù¤ä¥á¥â¥ê¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆ°ºî¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢BGM¤ä¸ú²Ì²»¤¬Î®¤ì¤ë´Ä¶²¼¤Ç¤â¹â¤¤Ç§¼±ÀºÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥Î¥¤¥ºÂÑÀ¤òÈ÷¤¨¡¢40¸À¸ì°Ê¾å¤ÎÂ¿¸À¸ì¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤êÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¸À¸ì¤ÇÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¡£
