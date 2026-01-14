1»î¹çÊ¿¶Ñ3.9¥´¡¼¥ë¡ª¡Ä°µÅÝÅªÇË²õÎÏ¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢54Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹ºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¹¹¿·¤Ê¤ë¤«
¡¡ÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ò²á¤®¤¿2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¡£³Æ¹ñ¤ÇÇ®Æ®¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÏÎòÂåºÇÂ¿34ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¡ÈÌÁ¼ç¡É¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬ÌµÁÐ¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÇÆ¸¢Ã¥´Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤½¤ÎÇË²õÎÏ¤È°ÂÄê´¶¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£16Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀïÀÓ¤Ï14¾¡2Ê¬ÌµÇÔ¡£¤È¤ê¤ï¤±¶¯ÎÏ¹¶·â¿Ø¤Î²ÐÎÏ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤Çµó¤²¤¿63¥´¡¼¥ë¤ÏÆÀÅÀ¿ô2°Ì¤Î¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ÎÇÜ¶á¤¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ï¶Ã°Û¤Î¡Ö¡Ü51¡×¤À¡£
¡¡ºÇÁ°Àþ¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë20¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ÆÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁö¡£¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¤È¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎÎ¾Íã¤â¶¯ÎÏ¤Ç¡¢Á°¼Ô¤Ï9¥´¡¼¥ë11¥¢¥·¥¹¥È¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¸å¼Ô¤Ï9¥´¡¼¥ë9¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö10ÈÖ¡×¤òÇØÉé¤¦¥¸¥ã¥Þ¥ë¡¦¥à¥·¥¢¥é¤ÏÉé½ýÎ¥Ã¦Ãæ¤À¤¬¡¢¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë¤È¤¤¤¦17ºÐ¤ÎÄ¶¿·À±¤â½Ð¸½¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÂàÃÄ¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤â4¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¤â8¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢¤½¤ÎÌµ»üÈá¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤À¤¬¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤Î¹¹¿·¤À¡£¥É¥¤¥Ä»æ¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ë¤ª¤±¤ë1¥·¡¼¥º¥ó¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤Ï1971¡Ý72¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬µó¤²¤¿¡Ö101¡×¡£¤³¤ÎµÏ¿¤Ï50Ç¯°Ê¾å¤âÇË¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ç¯´Ö6´§¤òÃ£À®¤·¤¿¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¡Ê¸½¡§¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡ËÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¹¤éÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬ºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤³¤³¤Þ¤Ç1»î¹ç¤¢¤¿¤ê¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤Ï¡Ö3.9¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¾¤Ë¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Â³¤±¤Ð¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤Ï¡Ö130¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢1971¡Ý72¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÇú·âµ¡¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¸µÀ¾¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Î¸Î¥²¥ë¥È¡¦¥ß¥å¥é¡¼»á¤¬ºÇÂ¿40¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¸½¥¨¡¼¥¹¤Î¥±¥¤¥ó¤Ï¥·¡¼¥º¥óÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤Ç¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤¢¤¿¤ë20¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤À¤¬¡¢²¤½£ºÇ¹âÊö¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Âè5Àá¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç5¾¡1ÇÔ¤Ç¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º2°Ì¤Ë°ÌÃÖ¡£DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç¾Ã²½¤·¤¿26»î¹ç¤Ç93¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
