¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤¬¹ðÇò¡¢·ëº§Êó¹ðÊ¸¤òÀ¸À®AI¤ËÅººï¤·¤Æ¤â¤é¤¦¢ª¾×·â·ëËö¡Ö¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡Ê38¡Ë¤¬14Æü¡¢TOKYO¡¡MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤Ë¿åÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£SNS¤ËÂ³¤¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç¤âD¥ê¡¼¥°¡Ö¥Õ¥ë¥¥ã¥¹¥È¥ì¥¤¥¶¡¼¥º¡ÊFULLCAST RAISERZ¡Ë¡×½êÂ°¤ÎD¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎKTR¤³¤È¸åÆ£·ÄÂÀÏº¡Ê25¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢MC¤Î³À²ÖÀµ¤«¤éÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï¥×¥í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥ó¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥À¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥ó¥¯³¦¤Ç¤ÏÆüËÜ°ì¤«¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¸åÆ£·ÄÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÃë¤ËSNS¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¡£¡Öº£²ó¡¢½é¤á¤ÆÀ¼ÌÀÊ¸¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¡£¤¢¤ó¤Ê¤ª·ø¤¤Ê¸¾Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£1²ó¡Ø²¹Àô¤ËÄÒ¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ½¸½¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ChatGPT¤Ë¡ØºÇ¸å½¤Àµ¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤é¡¢¡ØÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ÄÈ¯É½Ê¸¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÂÀÊ¸»ú¤Ç¡£·ë¹½¡¢¸·¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤Ï¡¢1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë11·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤È¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡Ê64¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ê42¡Ë¾¾ÅÄæÆÂÀ¡Ê40¡Ë¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¡£Î¶Ê¿¤Ï21Ç¯¤Ë¥â¡¼¥¬¥óçý°¦Íå¡Ê28¡Ë¤ÈºÆº§¤·¡¢æÆÂÀ¤Ï18Ç¯¤Ë½©¸µ¾¿¡Ê38¡Ë¤È·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÝÇ½°ì²È¤Î¾¾ÅÄ²È¤ÎËöÌ¼¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£
¸åÆ£¤ÏEXILE¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½êLDH¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRAG POUND¡Ê¥é¥°¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ë¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë·ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¡¢¥×¥í¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÖD¡¥LEAGUE¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¥ä¡¼·ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¾¾ÅÄ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Î·ëº§Êó¹ðÁ´Ê¸¡£
¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢D¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸åÆ£·ÄÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Èà¤Ï²º¤ä¤«¤ÇËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¹Àô¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤È°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÆüº¢¤è¤ê¤ª»Å»ö¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢Æó¿Í¤Ç²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤ËÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î±×¡¹¤Î¤´·ò¹¯¤È¤´ÈôÌö¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±