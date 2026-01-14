¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤È¥¢¥ë¥¹¥¿¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤¬Äó·È¡¢²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò50%°ú¤¤ÇÄó¶¡
¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤È¥¢¥ë¥¹¥¿¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆáÇÆ¶õ¹ÁÅ¹¤ª¤è¤ÓµÜ¸ÅÅçÅ¹¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤òÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤éÊ¿¶Ñ50%°ú¤¤ÇÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¡£
¥Ð¥ó(Carica)
Æ±Äó·È¤Ï¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼Äó·È¤Ç¤¢¤ê¡¢2025Ç¯12·î1Æü¤è¤ê±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼è°·¼ÖÎ¾¤Ï¥Ð¥ó(Carica)¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼(Havana¡¢¥é¥¤¥º)¡¢SUV(¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¥¯¥í¥¹)¡¢1BOX(¥Ç¥ê¥«D5¡§Äê°÷7¿Í)¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö(¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë)¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î²Á³Ê¤ËÌÈÀÕÊä½þ¤ÈNOCÊä½þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼(Havana)
SUV(¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¥¯¥í¥¹)
1BOX(¥Ç¥ê¥«D5¡§Äê°÷7¿Í)
·Ú¼«Æ°¼Ö(¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë)
¥Ð¥ó(Carica)
Æ±Äó·È¤Ï¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼Äó·È¤Ç¤¢¤ê¡¢2025Ç¯12·î1Æü¤è¤ê±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼è°·¼ÖÎ¾¤Ï¥Ð¥ó(Carica)¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼(Havana¡¢¥é¥¤¥º)¡¢SUV(¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¥¯¥í¥¹)¡¢1BOX(¥Ç¥ê¥«D5¡§Äê°÷7¿Í)¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö(¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë)¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î²Á³Ê¤ËÌÈÀÕÊä½þ¤ÈNOCÊä½þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼(Havana)
SUV(¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¥¯¥í¥¹)
1BOX(¥Ç¥ê¥«D5¡§Äê°÷7¿Í)
·Ú¼«Æ°¼Ö(¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë)