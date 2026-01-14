70Âå¤Ç¤¹¡£²È¤òÇäµÑ¤·¤ÆÏ·¿Í¥Ûー¥àÆþµï¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Çä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£ÇäµÑ»ñ¶â¤ÇÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ï·¸å¤Î½»¤Þ¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ï
70Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤ê°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÎÏ¤ÎÄã²¼¤ä»ýÉÂ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡¢¾Íè¤Î²ð¸î¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡Ö¼«Âð¤òÇäµÑ¤·¤ÆÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ËÆþµï¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ç¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¿²È¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê·èÃÇ¤¬È¼¤¤¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²È¤òÇäµÑ¤·¤ÆÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÁªÂò
¼«Âð¤òÇäµÑ¤·¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤òÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ÎÆþµïÈñÍÑ¤ä·î³ÛÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤ëÊýË¡¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Áª¤ó¤Ç¤¤¤ë¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ç¤Ï¡¢Æþµï°ì»þ¶â¤¬¿ôÉ´Ëü±ß¤«¤é¿ôÀéËü±ß¤«¤«¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¼«ÂðÇäµÑ¤Ï»ñ¶â³ÎÊÝ¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÊýË¡¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä½¤Á¶Èñ¡¢Äí¤Î¼êÆþ¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Âð°Ý»ý¤ÎÉéÃ´¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ëÅÀ¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¸å²ù¤·¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÇä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL¤¬ÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤ò½ª¤¨¤¿70Âå～80Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇäµÑ¸å¤Ë¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ°Â°×¤Ë²Á³Ê¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬33¡ó¡¢¡ÖÂ¿¾¯¤ÎÂ»¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï24.6¡ó¤È¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¶â³Û¤è¤ê¤âÄã¤¤¶â³Û¤ÇÇäµÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÇäµÑÁ°¤ËÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÈæ³Ó¤ä¡¢¼«¿È¤Ç¤âÁê¾ì¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÇº¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ÇäµÑÁ°¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤ÊÌ¤ÎÁªÂò»è
¸å²ù¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇäµÑ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Âð¤òÄÂÂß¤Ë½Ð¤·¤Æ²ÈÄÂ¼ýÆþ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤éÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ËÆþ¤ë¡¢°ìÄê´ü´Ö¤Ï¥·¥çー¥È¥¹¥Æ¥¤¤ä¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤ò¤¹¤°¤Ë¼êÊü¤µ¤º¡¢¾Íè¤ÎÌá¤êÀè¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÍýÅª¤Ê°Â¿´´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ñ¶â·×²è¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Æ¤ë
ÇäµÑ»ñ¶â¤ÇÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ËÆþ¤ë¾ì¹ç¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬Ä¹´üÅª¤Ê»ñ¶â·×²è¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢10Ç¯¡¢20Ç¯Ã±°Ì¤ÇÀ¸³èÈñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþµï°ì»þ¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·î³ÛÈñÍÑ¡¢°åÎÅÈñ¡¢¾Íè¤Î²ð¸îÈñÍÑ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ»î»»¤·¡¢¡ÖÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿·×²è¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·èÃÇ¤¬¸å²ù¤òËÉ¤°
²È¤òÇäµÑ¤·¤ÆÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ËÆþ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¡¢ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤¬½½Ê¬¤Ë¾ðÊó¤ò½¸¤á¡¢ÁªÂò»è¤òÈæ³Ó¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç·èÃÇ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¡Ö²È¤ò¼êÊü¤¹¡á¸åÌá¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÉÔ°Â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸¡Æ¤¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Ï·¸å¤ÎÊë¤é¤·¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤ÁªÂò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL¡¡70Âå～80Âå¤ÎÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤òÂçÊ¬ÀÏ 360¿Í¤ÎÇäµÑ·Ð¸³¼Ô¥Çー¥¿¤«¤é¸«¤¨¤¿·¹¸þ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー