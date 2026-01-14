AI»þÂå¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ò°éÀ®¡£380±ß¤«¤é»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬»ÏÆ°
CREATIVE DESIGN PLATFORM¤Ï1·î5Æü¤«¤é¡¢AI»þÂå¤ËÂåÂØ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î°éÀ®¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDesigner's Courage / College(DC/C)¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
Designer's Courage / College(DC/C)
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¡ÖÀ©ºîºî¶È¡×¤Î²ÁÃÍ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÌäÂê¤òÆÉ¤ß²ò¤ÁÏÂ¤À¤ò»ý¤Ã¤Æ²ò·è¤ØÆ³¤¯¡ÖÄó°ÆÎÏ¡×¤ä¡ÖÈ½ÃÇ¼´¡×¤Î½¬ÆÀ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
²ñ°÷ÅÐÏ¿ÌµÎÁ¤Ç¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¥»¥ß¥Ê¡¼380±ß¤«¤é¡¢¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤±Áª¤ó¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥¨¥¢ÇÛ¿®·Á¼°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î°Æ·ï¤Ë´ð¤Å¤¯"ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê"¤ò°·¤¤¡¢¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ÜÈÖÁÈÊÔ½¸¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹½À®¤Ç¡¢Íý²òÅÙ¤â¥¢¥Ã¥×¡£1¥Æ¡¼¥Þ¤Ï½¸ÃæÎÏ¤¬»ýÂ³¤Ç¤¤ë30¡Á40Ê¬¤È¤·¤¿¡£
1¥»¥ß¥Ê¡¼380±ß¤«¤é»ëÄ°¤Ç¤¤ë
½é²ó¤Ï¡¢¡Ö¼¡¤Î»þÂå¤â"µá¤á¤é¤ìÂ³¤±¤ë"Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ï¡¼¥¯¡×¤ä¡¢¡Ö"¤Ä¤¯¤ë"¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢À®²ÌÊª¤ä¾µÇ§¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸Ø¤ì¤ëÆ¯¤Êý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Á´4ËÜ¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò°ìÀÆÇÛ¿®¤¹¤ë¡£³ØÀ¸¤«¤éÃæ·ø¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢AI¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¡×¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤ÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼ê·Ú¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡£
Designer's Courage / College(DC/C)
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¡ÖÀ©ºîºî¶È¡×¤Î²ÁÃÍ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÌäÂê¤òÆÉ¤ß²ò¤ÁÏÂ¤À¤ò»ý¤Ã¤Æ²ò·è¤ØÆ³¤¯¡ÖÄó°ÆÎÏ¡×¤ä¡ÖÈ½ÃÇ¼´¡×¤Î½¬ÆÀ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
1¥»¥ß¥Ê¡¼380±ß¤«¤é»ëÄ°¤Ç¤¤ë
½é²ó¤Ï¡¢¡Ö¼¡¤Î»þÂå¤â"µá¤á¤é¤ìÂ³¤±¤ë"Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ï¡¼¥¯¡×¤ä¡¢¡Ö"¤Ä¤¯¤ë"¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢À®²ÌÊª¤ä¾µÇ§¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸Ø¤ì¤ëÆ¯¤Êý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Á´4ËÜ¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò°ìÀÆÇÛ¿®¤¹¤ë¡£³ØÀ¸¤«¤éÃæ·ø¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢AI¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¡×¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤ÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼ê·Ú¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡£