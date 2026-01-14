¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¤¬È¯Çä40¼þÇ¯ / ¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡×2·î23ÆüÈ¯Çä¡¢40¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤âÅÐ¾ì
¥¯¥é¥·¥¨³ô¼°²ñ¼Ò(¥Õ¡¼¥º¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼)¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÃÎ°é²Û»Ò¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÈ¯Çä40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¤Ï1986Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¡È¤Ä¤¯¤ë³Ú¤·¤µ¡É¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡£2·î16Æü¤Ë¤Ï40¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×È¯Çä40¼þÇ¯
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×È¯Çä40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡×¤¬2026Ç¯2·î23Æü(·î)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£3·î16Æü(·î)¤«¤é¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Åù¤ØÈÎÇä¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¡È¤Ö¤É¤¦Ì£¡É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¡£ÀÖŽ¥ÀÄŽ¥²«¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Á¥Ã¥×¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¤Î¸«¤¿ÌÜ¤âºÆ¸½¡£¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Ä¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡È¤¢¤¿¤ê¡É¤¬½Ð¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ°é²Û»Ò¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡×
¾¦ÉÊÌ¾:¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼
È¯ÇäÆü:
2026Ç¯2·î23Æü(·î)¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢Àè¹ÔÈ¯Çä
2026Ç¯3·î16Æü(·î)¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢ÅùÈ¯Çä
ÍÆÎÌ:70ml