2026Ç¯¤Ï60Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡ÖÊº¸á¡×¤ÎÇ¯¡ª Îñ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡È2026Ç¯1·î¤ÎµÈÆü¡É

2026Ç¯¤Ï60Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡ÖÊº¸á¡×¤ÎÇ¯¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ë¡ÈÊº¸á¡É¤â¡¢Îñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¡¢±¿¤ÏÂó¤±¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢1·î¤ÎµÈÆü¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ï¸á¡£¤·¤«¤â¡¢60Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÊº¸á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á°È¾¤Ï¤É¤ó¤Ê±¿µ¤¤¬Í½´ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
ÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤ëÎñ¤«¤é¡¢³«±¿¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤´Íø±×¤ÎÀìÌç²È¡¦Æ£ËÜ¹¨¿Í¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÊº¤Ï±¢ÍÛ¸Þ¹Ô¤Ç¡ØÍÛ¤Î²Ð¡Ù¡¢¸á¤â²Ð¤ÎÀ¼Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£Ç¯¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÊÑ²½¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼Ò²ñÅª¤ÊÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È²ò¼á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤Î¥±¥¢¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿çÌ²¡¢¿¼¸ÆµÛ¡¢âÔÁÛ¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ØÊº¸á¤Î½÷À¤Ïµ¤À¤¬¹Ó¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÂ¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀÎ¤Î¿Í¤¬Îñ¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤¿¤³¤¸¤Ä¤±¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Ç¯´³»Ù¤Ç°ìÇ¯¤Î±¿µ¤¤ÎÂç¤¤ÊÎ®¤ì¤òÄÏ¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÅÎñ¤«¤éÆ£ËÜ¤µ¤ó¤¬Ãê½Ð¤·¤¿µÈÆü¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò¡£
¡Ö±¿¤òÂó¤¯¤Ë¤Ï¡¢¼«È¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µÈÆü¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤Î·¹¸þ¤Ë´ó¤»¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ò¤·¤¤ÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
µÈÆü¤òÆÉ¤ß²ò¤¯6¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É
¡Ú±¢ÍÛ¡Û¡¡±¢ÍÛ¤È¤Ï¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ë2¤Ä¤Î¡Èµ¤¡É¤Î¤³¤È¡£°ìÊý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤â¤¦°ìÊý¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Îñ¤Ç¤Ï¤½¤Î¼þ´ü¤òÇ¯¡¢·î¡¢ÆüÃ±°Ì¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
¡ÚÏ»ÍË¡Û¡¡¸½Âå¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¸ÅÎñ¡£Ï»ÍË¤ÎÃæ¤Ç¤âµÈÆü¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Á´Êý°ÌÅª¤ËÊª»ö¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ø¤È¿Ê¤à¡ÖÂç°Â¡×¡£¤Û¤«¤Ë¡ÖÍ§°ú¡×¡ÖÀè¾¡¡×¤Ê¤É¡£
¡Ú´³»Ù¡Û¡¡¡Ö»Ò¡×¡Ö±¯¡×¤Ê¤É¤Î½½Æó»Ù¤Ë¡¢¡Ö¹Ã¡×¡Ö²µ¡×¤Ê¤É¤Î½½´³¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£Ç¯´³»Ù¡¢·î´³»Ù¡¢Æü´³»Ù¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯´³»Ù¤ÏÃê¾ÝÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Æü´³»Ù¤ÏµÈÆü¤Î·¹¸þ¤ËÄ¾·ë¡£
¡ÚÆó½½È¬½É¡Û¡¡Ãæ¹ñ¤Î¹ÄÄë¤Î»ÙÇÛÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Îñ¡£¡Ö³Ñ¡×¡ÖÐ¶¡×¡Ö氐¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À±ºÂÌ¾¤Ë¡Ö½É¡×¤ò¤Ä¤±¡¢¡Ö³Ñ½É¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ö¡£¿··î¤Ë¶á¤¤Æü¤Û¤É±Æ¶ÁÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ë¡£
¡Ú½½ÆóÄ¾¡Û¡¡ËÌÅÍ¼·À±¤ÎÅ·¶õ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ°¤¤Ë¡¢½½Æó»Ù¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£Ì¤Íè¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Îñ¡£¡Ö·ú¡×¡Ö½ü¡×¤Ê¤É12¼ïÎà¡£
¡ÚÎñÃí²¼ÃÊ¡Û¡¡ÌÀ¼£¤Î²þÎñ»þ¤Ï·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÎñÃí²¼ÃÊ¤ÎµÈÆü¤¬Âç¿Íµ¤¡£¤ï¤º¤«¤ÊÊª»ö¤¬ËüÇÜ²½¤¹¤ë¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¤ä¡¢ÂçµÈÆü¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÅ·¼ÏÆü¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
1·î¤ÎµÈÆü
1·î10Æü¡ÊÍÛ¤ÎÂçµÈÆü¡Ë Åß¤ò³Ú¤·¤à´¶³Ð¤ÇÂç¤¤¯ÈôÌö¡£
Ï»ÍË¡ÄÍ§°ú¡¡Æü´³»Ù¡Ä¹Ã¿½¡¡·î´³»Ù¡Ä¹®ÆÒ¡¡Æó½½È¬½É¡Ä氐¡¡½½ÆóÄ¾¡Ä´í¡¡ÎñÃí²¼ÃÊ¡ÄÂçÌÀÆü/¿ÀµÈÆü
´Ø·¸À¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡ÖÍ§°ú¡×¤ÈÆó½½È¬½É¤Î¡Ö氐¡×¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÅß¤ò³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¡¢ÎÉ¤¤Å¸³«¤äÊý¸þ¤Ø¤ÎÆ³¤¤È¤Ê¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢²¹Àô¡¢¿©»ö¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅß¤Î³Ú¤·¤ß¤òÁªÂò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢µÈÆü¤¬ÂçµÈ¾ÍÆü¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤½¤¦¡£
1·î16Æü¡Ê±¢¤ÎÂçµÈÆü¡Ë ¼«Ê¬¤äÂ¾¼Ô¤Ø¤Î¡Öµö¤·¡×¤ò°Õ¼±¡£
Ï»ÍË¡ÄÍ§°ú¡¡Æü´³»Ù¡Ä¹®ÆÒ¡¡·î´³»Ù¡Ä¹®ÆÒ¡¡Æó½½È¬½É¡Äµí¡¡½½ÆóÄ¾¡Ä½ü¡¡ÎñÃí²¼ÃÊ¡Ä·îÆÁÆü
¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë»Ù±ç¤¬¤Ä¤¯¡ÖÍ§°ú¡×¤ÈÆó½½È¬½É¤Î¡Öµí¡×¤È½½ÆóÄ¾¤Î¡Ö½ü¡×¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Öµö¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ë¡£Æüº¢¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µö¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖÇ°¡×¤ÏÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£¤½¤ì¤ò¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼êÊü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µ¤»ý¤Á¤Ïµö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Öµö¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤À¤±¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£
1·î21Æü¡Ê±¢¤ÎÂçµÈÆü¡Ë ²È¤ÎËÉÈÈ¤Ê¤É°ÂÁ´¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¡£
Ï»ÍË¡ÄÍ§°ú¡¡Æü´³»Ù¡Ä²µÌ¤¡¡·î´³»Ù¡Ä¹®ÆÒ¡¡Æó½½È¬½É¡ÄÊÉ¡¡½½ÆóÄ¾¡ÄÇË¡¡ÎñÃí²¼ÃÊ¡ÄÂçÌÀÆü
´Ø·¸À¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡ÖÍ§°ú¡×¤ÈÆó½½È¬½É¤Î¡ÖÊÉ¡×¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖËÉ±Ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë¶¯¤¤»Ù±ç¤ÈÆ³¤¤¬½¸¤Þ¤ëÆü¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²È¤ÎËÉÈÈ¤ä¡¢¼«Ê¬¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤òÀè²ó¤ê¤·¤ÆÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î°ì¼ê¡£ÄÌ¶Ð¥ë¡¼¥È¤Î¸«Ä¾¤·¤â¸ú²ÌÅª¡£¼«Ê¬¤Î¿È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë´¶³Ð¤Ç¡¢ËÉ¸æ¤Î¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1·î27Æü¡ÊÍÛ¤ÎÂçµÈÆü¡Ë ¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤ËÃíÎÏ¤ò¡£
Ï»ÍË¡ÄÍ§°ú¡¡Æü´³»Ù¡Ä¿É±¯¡¡·î´³»Ù¡Ä¹®ÆÒ¡¡Æó½½È¬½É¡Äë¹¡¡½½ÆóÄ¾¡Ä·ú¡¡ÎñÃí²¼ÃÊ¡Ä¿ÀµÈÆü
´Ø·¸À¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡ÖÍ§°ú¡×¤ÈÆü´³»Ù¤Î¡Ö¿É±¯¡×¤Î½ÅÊ£¤Ç¡¢¡Ö¾ðÊó¡×¤ËÎÉ¤¤»Ù±ç¤È²¸·Ã¤¬½¸Ãæ¡£¥Í¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤â³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤â30¡óÁý¤·¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤è¤¦¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÌÜ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Í±×¤Ê¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¿Þ½ñ´Û¤Ë¤â¹Ô¤¯¤È¡¢ÂçµÈ¾ÍÆü¤Ø¤È¾º²Ú¡£
1·î30Æü¡ÊÍÛ¤ÎÂçµÈÆü¡Ë ¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡ý¡£
Ï»ÍË¡ÄÂç°Â¡¡Æü´³»Ù¡Ä¹ÃÃ¤¡¡·î´³»Ù¡Ä¹®ÆÒ¡¡Æó½½È¬½É¡Äµ´¡¡½½ÆóÄ¾¡ÄÊ¿¡¡ÎñÃí²¼ÃÊ¡ÄÂçÌÀÆü/µ´½ÉÆü
Á´ÂÎ¤Îµ¡±¿¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡ÖÂç°Â¡×¤Ë¡¢½ÉºÇ¶¯¤Î¡Öµ´½ÉÆü¡×¤¬½ÅÊ£¤¹¤ëÂçµÈÆü¡£·îËö¤Î¶âÍË¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±¿µ¤¤Î¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÆü¤Ë¡Ö¶èÀÚ¤ê¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¡£1·îÃæ¤Ë¡Ö´°Î»¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤ä¡ÖÅÓÃæ·Ð²á¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÊª»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¡£¡Ö½¸ÃæÎÏ¡×¤È¤¤¤¦À®²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
