¡Ú¹ë²Ú¡Û¤¤ç¤¦¤âºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡¡½ã¶â¤Î¤È¤Ã¤¯¤ê¡¦¤ª¤Á¤ç¤³¡¡100Ëü±ß～2026Ëü±ß¡Ö²«¶â¤ÎÊ¡ÂÞ¡×Ãæ¿È¤Ï
14Æü¤â¶â¡Ê¤¤ó¡Ë¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬»Ô¤Î¥Ç¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¶âÀ½ÉÊ¤ª¤è¤½170ÅÀ¤ò½¸¤á¤¿¹ë²Ú¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤ª¤ê¤ó
¡Ö¥Áー¥ó¡£¡×
¢£È¬ÌÚºÚ·î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖÀ¡¤ßÅÏ¤Ã¤¿²»¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤²»¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¶â¤Çºî¤é¤ì¤¿¡Ö¤ª¤ê¤ó¡×¤Ç¤¹¡£½Å¤µ210¥°¥é¥à¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï927Ëü3000±ß¤Ç¤¹¡£¶â¤òÆü¾ï¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü¤«¤éÂç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·½Õ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ëºÅ»ö¡Ö²«¶â¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¶å½£¤Ç½é¤á¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¶â¤Î»å¤ò»È¤Ã¤Æ¿¥¤é¤ì¤¿¡Ö²«¶â¤ÎÂÇ³Ý¡×¤Ç¤¹¡£Äá¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¡¢ÆÃÊÌ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ë¬¤ì¤¿¿Í
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ÊÁ°¤«¤é¡Ê¶â¤ò¡Ë¤¿¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê²Á³Ê¤¬¡Ë¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅÓÃæ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¶â¤Î²Á³Ê¤òÄ¾¶á10Ç¯¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü¤ÎÁê¾ì¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢10Ç¯Á°¤ÎÆ±¤¸Æü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½6ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºÅ»ö¤ÇÃíÌÜ¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡Ö²«¶â¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤Ç¤¹¡£Ê¡ÂÞ¤Ï100Ëü±ß¡¦300Ëü±ß¡¦500Ëü±ß¡¦2026Ëü±ß¤Î4¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹â³Û2026Ëü±ß¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢ÊõÁ¥¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿½ã¶â¤ÎÈÄ¡¢¤³¤È¤·¤Î´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÇÏ¤ÎÃÖÊª¡¢½ã¶â¤Î¤È¤Ã¤¯¤ê¡¢¤ª¤Á¤ç¤³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¼ò¤ò°û¤à¤È¤É¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£SGC¥´ー¥ë¥É¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¹¾Æ¬ØÆ¸ã¤µ¤ó
¡Ö(100Ëü±ßÊ¡ÂÞ¤¬)¤¹¤Ç¤Ë3¤Ä¤«4¤ÄÇä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â¤ÎÁê¾ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢ºâ»º¤Î1³ä¡¢2³ä¤ò¶â¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤Î¡Ö²«¶â¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¡¢20Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£