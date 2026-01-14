¹á¹ÁÂç°ú¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£°¡¥£¶¡ó¹â¤Ç£´ÆüÂ³¿¡¢¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡¦¥Ø¥ë¥¹£±£¹¡¥£°¡ó¾å¾º
¡¡£±£´Æü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¹ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£±£µ£±¡¥£³£´¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£µ£¶¡ó¡Ë¹â¤Î£²£¶£¹£¹£¹¡¥£¸£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£³£°¡¥£±£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£³£²¡ó¡Ë¹â¤Î£¹£³£±£µ¡¥£µ£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£´ÆüÂ³¿¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏºòÇ¯£±£±·î£±£³Æü°ÊÍè¡¢Ìó£²¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£³£´£°£³²¯£¹£³£´£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£¶Ãû£¹£´£·£´²¯±ß¡Ë¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡Ê£±£³Æü¤Ï£³£±£µ£±²¯£¹£²£µ£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Åê»ñ²È¤Î¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤¬·ÑÂ³¤¹¤ëÎ®¤ì¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ºâÀ¯À¯ºö¤ä¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¤¬Â³¤Çã¤¤°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íû¶¯¡¦¼óÁê¤¬¼çºË¤·¤¿£¹Æü¤Î¹ñÌ³±¡¡ÊÆâ³Õ¤ËÁêÅö¡Ë¾ïÌ³²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢ºâÀ¯¤È¶âÍ»¤¬¶¨Ä´¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÆâ¼ûÂ¥¿Êºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·èÄê¡£¾ÃÈñ¤ÈÅê»ñ¤Î³ÈÂç¤òÂ¥¤¹ÁÀ¤¤¤À¡£°ìÊý¡¢£±£´Æü¸øÉ½¤µ¤ì¤¿£±£²·î¤ÎÃæ¹ñËÇ°×Åý·×¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ¤ÎÍ¢½Ð¤ÈÍ¢Æþ¤¬Í½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤êÁ°·î¤«¤é²þÁ±¤·¤¿¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤¤â³Ú´Ñ¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾åÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£Ãæ¹ñ¤Î¾Ú·ôÅö¶É¤¬£±£´Æü¡¢¿®ÍÑ¼è°úµ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ëÃæ¡¢¹â¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜÅÚ³ô¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬½Å¤·¤À¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤Î°¤Î¤·ò¹¯¿®Â©µ»½Ñ¡Ê¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡¦¥Ø¥ë¥¹¡§£²£´£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£¹¡¥£°¡ó¹â¡¢²ÐÆé¥Á¥§¡¼¥óºÇÂç¼ê¤Î³¤ÄìÙý¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£¶£¸£¶£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£²¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ºÇÂç¼ê¤ÎÇÀÉ×»³Àô¡Ê£¹£¶£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£°¡ó¹â¤È¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£³¤ÄìÙý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÄ¥Í¦»á¤¬ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤¬»É·ãºàÎÁ¡£Ä¥»á¤Ï°ìÂå¤Ç¶È³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î²ÐÆé»ö¶È¤òÃÛ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤Ç¶ÈÀÓ²óÉü¤â¿Ê¤à¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢¹á¹Á¤Î¶âÍ»Âç¼ê¡¢¹±À¸¶ä¹Ô¡Ê¥Ï¥ó¥»¥ó¶ä¹Ô¡§£±£±¡¿£È£Ë¡Ë¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤Î£È£Ó£Â£Ã¡Ê£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤Ë¤è¤ëÈó¸ø³«²½¤Ë¤è¤êËÜÆü¤¬ºÇ½ªÇäÇã¡£Á°ÆüÈæÊÑ¤ï¤é¤º¤Î£±£µ£´¡¥£³£°¹á¹Á¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¿ô¤Ï¡¢¤¢¤¹£±£µÆü¤«¤é£¸£¸¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä°åÎÅµ¡´ï¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë´ØÏ¢¤¬¹â¤¤¡£°¤Î¤·ò¹¯¿®Â©µ»½Ñ¤Î¤Û¤«¡¢°åÅÏ²Êµ»¡Ê£²£±£µ£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£°¡ó¡¢Ê¿°Â·ò¹¯°åÎÅ²Êµ»¡Ê£±£¸£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£±¡ó¡¢¿¼¥»¥ó»ÔÀºË¯°åÎÅ²Êµ»¡Ê£²£¶£·£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£±¡¥£°¡ó¡¢¾å³¤ÈùÁÏ°åÎÅµ¡´ï¿Í½¸ÃÄ¡Ê£²£²£µ£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£¶¡ó¡¢ÈùÁÏ°åÎÅ²Ê³Ø¡Ê£¸£µ£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£²¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¤Î±þÍÑ¤¬¿Ê¤ß¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÃÈñ¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£³¤ÄìÙý¤äÇÀÉ×»³Àô¤Î¤Û¤«¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤Î°Â°æ¿©ÉÊ½¸ÃÄ¡Ê£²£¶£´£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó¹â¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼´á¶ñ¤ÎÉÛÏ¥²Ä½¸ÃÄ¡Ê£³£²£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£²¡ó¹â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¤ÎÃæ¹ñÆ°¸þ¡Ê£³£¸£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£²¡ó¹â¡¢¼«Æ°¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÎÃæ¾£½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£¸£¸£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¼«Æ°¼Ö¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï°Â¤¤¡£Þ¶¹¾Îí¥Û¥¦²Êµ»¡Ê£¹£¸£¶£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£²¡ó¡¢´ñ¿ðµ¥¼Ö¡Ê£¹£¹£·£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó¡¢±¶Íè½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¶£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊ¸±óÃÎ¹Ô¡Ê£¸£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£´¡ó°Â¡¢¾®ÇÏÃÒ¹Ô¡Ê¥Ý¥Ë¡¼£Á£É¡§£²£°£²£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£°¡ó°Â¤ÈÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÂ³Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£³£°¡ó°Â¤Î£´£±£²£¶¡¥£°£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¶ä¹Ô¡¦ÊÝ¸±¤¬²¼¤²¤ò¼çÆ³¡£°åÌô¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¸ø±×¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¡¢±¿Í¢¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢³ô¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Ï¹â¤¤¡£ÈóÅ´¡¦»º¶â¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
