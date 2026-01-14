¡Ú¥×¥í¤Ï286ps¤Ë¡ª¡Û¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤ÎEV¡ØID.4¡Ù¤¬°ìÉô²þÎÉ¡¡¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Î½ÐÎÏ¸þ¾å¤È150kWµé½¼ÅÅÂÐ±þ¤Ë
¡Ø¥×¥í¡Ù¥°¥ì¡¼¥É¤òÂçÉý¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥ëÅÅÆ°SUV¡ØID.4¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¡¢È¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁö¤ê¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡¢²þÎÉ¿··¿¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥óID.4¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡¡Á´26Ëç
º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡Ø¥×¥í¡Ù¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Îºþ¿·¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥óID.4¤ò°ìÉô²þÎÉ¤·¤ÆÈ¯Çä¡£ ¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó
¿··¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï286ps¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï55.6kg-m¤ËÃ£¤·¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ82ps¤ª¤è¤Ó31.6kg-m¤â¤ÎÂçÉý¤ÊÁý¶¯¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¥Û¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹Æâ¤Î¾²²¼¤Ë¼ý¤á¤¿MEB¡Ê¥â¥¸¥å¥é¡¼¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼ÆÃÍ¤Î¥ê¥¢¶îÆ°¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò³è¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÁö¤ê¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®ÀÇ½¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëËá¤¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²þÎÉ¿··¿¡Ø¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥óID.4¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï528Ëü7000±ß¡Ê¥é¥¤¥È¡Ë¤«¤é661Ëü8000±ß¡Ê¥×¥í¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½¼ÅÅÀÇ½¤È¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¶¯²½
²þÎÉ¿··¿¡ØID.4¡Ù¤Ç¤Ï¡¢EV¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤òº¸±¦¤¹¤ë½¼ÅÅÀÇ½¤ä¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Îµ¡Ç½ÁõÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¼õ¤±Æþ¤ìÇ½ÎÏ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢ºÇÂç½¼ÅÅÅÅÎ®¤Ï½¾Íè¤Î250A¤«¤é305A¤Ø¤È¸þ¾å¡¢150kWµé¤Î½¼ÅÅ´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÝ¤Î½¼ÅÅ»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½ãÀµ¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥ì¥Ç¥£¡¦¥È¥¥¡¼¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬Á´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï½¾Íè¤Î10¥¤¥ó¥Á¤«¤é12¥¤¥ó¥Á¤Ø¤È³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î·Á¾õ¤äÇÛÃÖ¤â¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÇ§À¤ÈÁàºîÀ¤ÎÁÐÊý¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£