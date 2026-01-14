俳優の上川一哉（39）は14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。芸能事務所「ワタナベエンターテインメント」への所属を発表した。

「いつも応援し、支えてくださっている皆さまへご報告です」とし、文書を投稿。文書の中で「私、上川一哉は、このたびワタナベエンターテインメントに所属することになりました」と報告した。

「劇団時代、そして退団してからこれまで応援してくださり、支えてくださった皆さまのおかげで今の自分があります」と感謝。「新たな環境でのスタート。これまでの感謝を胸に、変わらぬ志を持って、一つひとつの挑戦に真摯に向き合ってまいりたいと思います」と決意を記した。

「今後とも応援よろしくお願いいたします」と呼びかけ、「心からの愛と感謝を込めて」と結んだ。

上川は2005年に劇団四季研究所に入所。「春のめざめ」、「キャッツ」などに出演し、「リトルマーメイド」などでは日本初演キャストとしてエリックを演じた。21年に劇団四季を退団。その後も、「ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル」、ミュージカル「ある男」に出演するなど活躍。今年にはミュージカル「メリー・ポピンズ」にバート役で出演する。